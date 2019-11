Fidelis, Catalano pre-Nocera: «Ora è tempo di far punti»

Sarà la Nocerina ad ospitare la Fidelis Andria nella 12^ giornata del campionato di Serie D/H, un derby che vedrà sfidarsi due squadre in piena zona play-out, in una sorta di sfida-salvezza, o, quanto meno, match-crocevia per le stagioni di entrambe le società, in cerca disperata di punti per risalire dalla zona rossa degli spareggi promozione. La Fidelis è reduce da ben 5 sconfitte consecutive, i molossi dal passo falso sul campo dell’Agropoli. Al momento i padroni di casa distano due lunghezze dai federiciani, quest’ultimi ancora a quota 12 punti.

«È chiaro che il periodo delicato è legato anche ai risultati che non stanno arrivando –ha asserito stamane, in conferenza stampa pre-partita, il tecnico Catalano-, domenica la squadra ha fatto una gara importante da un punto di vista caratteriale, dimostrando di essere viva anche dopo l'espulsione di Zingaro. In questa settimana si è lavorato tanto, ora il tutto andrà tradotto sul campo nella sfida di domani pomeriggio».

Sia Nocerina che Fidelis Andria, come anticipato, non avrebbero mai immaginato una situazione di classifica così delicata: «E’ chiaro che quando si parte con determinati obbiettivi, riparametrarli non è semplice, dobbiamo guardare in faccia la realtà e uscire fuori da questa situazione, con umiltà e consapevolezza dei nostri limiti. È necessario anche imparare dai nostri tifosi che Domenica, nonostante i precedenti risultati negativi, ci hanno spinto durante tutta la partita. Fondamentale sarà regolare la rabbia e la grinta, che nella sfida contro il Foggia ci è costata anche cara, facendoci rimanere in 10 per gran parte del match»

Non sarà della partita Zingaro, appiedato dal giudice sportivo per una giornata di squalifica, oltre a Kosnic e Gava, non più col gruppo da qualche giorno. Fischio d’inizio fissato alle ore 14:30 allo stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore.