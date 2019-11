Nocerina - Fidelis 1-5: "Manita" in trasferta dei biancoazzurri che tornano alla vittoria

Torna alla vittoria la Fidelis Andria, lo fa con un roboante 5-1 sul campo della Nocerina. “I limiti sono spesso soltanto delle illusioni" disse qualche anno fa un certo Micheal Jordan, monumento internazionale del mondo del basket. Ecco, la Fidelis quest'oggi sembra essere riuscita quantomeno a superarli questi limiti, andando oltre le lacune tecniche e numeriche del gruppo, sfoggiando una prestazione abbastanza convincente, su un campo ai limiti della praticabilità, in seguito alle copiose piogge abbattutesi in questi giorni, e durante il match, sulla città campana.

Catalano schiera i suoi con l'ormai collaudato 4-3-3. Cipolletta e Porcaro centrali di difesa, a destra Di Filippo, a sinistra il giovane Massa. In mezzo al campo Dalla Bona, Nannola e Montemurro. Tedesco punta centrale, coadiuvato da Varriale e capitan Palazzo. Nocerina, invece, che parte col 3-5-2, titolari gli ex Iannini e Carrotta. Sorgente e Liurni a guidare il tandem d'attacco.

I padroni di casa si rendono pericolosi solo in avvio di gara con un tiro dalla distanza di Carrotta, Segantini si distende e para. Al 20' Montemurro calcia a rete e, sulla respinta di Scolavino, Tedesco si fa trovare pronto insaccando di testa. I biancozzurri non mollano la preda e al 35' raddoppiano con un eurogol di Palazzo, direttamente dai 25 metri. Sul finale di frazione, invece, è Segantini a salvare la Fidelis, ipnotizzando un tiro dagli undici metri di Liurni, atterrato da Di Filippo in piena area di rigore.

La seconda frazione si apre con la Fidelis pericolosa in fase offensiva, Porcaro ci prova con una girata a pochi passi dalla porta, servito da Dalla Bona, ma la sfera termina di poco a lato. Al 3' D'Anna accorcia le distanze su calcio d'angolo, rivitalizzando la gara dei molossi, spesso padroni del campo, ma poco cinici in zona d'attacco. Dopo 10 minuti ecco il tris Fidelis: tiro da fuori area di Dalla Bona, Scolavino para ma non controlla la sfera, recupera Palazzo che serve Tedesco, bravo da terra a gonfiare la rete. La Nocerina stacca la spina ed è la Fidelis a fare la partita, al 20' gran destro angolato dal limite dell'area di Montemurro, che vale il poker biancoazzurro. Al 80' Banegas subentra a Tedesco e dopo cinque minuti viene atterrato in area di rigore, dagli undici metri non sbaglia il "pocho", che mette la firma alla sorprendente "manita" dei biancoazzurri.

Una vittoria importante, pertanto, che ferma la striscia più che negativa delle cinque sconfitte consecutive per i federiciani. Il 5, quindi, un numero che si ripete. Dai 5 passi falsi di fila alle 5 reti decisive siglate dagli uomini di Catalano questo pomeriggio. Noi ci soffermiamo alle curiosità, i più fantasiosi, chissà, potranno, invece, alludere ad propiziatori e scaccia-guai significati. La certezza, nel mezzo, è che il primo passo verso il riscatto è stato compiuto. Ora la continuità.

Domenica prossima al "Degli Ulivi" arriverà il Sorrento, quarto in graduatoria a quota 23 punti e reduce da un pareggio in casa contro la capolista Bitonto.