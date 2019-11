Florigel Futsal Andria, respinte le dimissioni del tecnico Bizzoca

L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che subito dopo la fine del match tra i biancoazzurri e il Futsal Barletta, terminata con una pesante sconfitta, il tecnico Michele Bizzoca ha presentato le proprie dimissioni. La società dopo un breve summit ha deciso di respingere le dimissioni e rinnovare la fiducia al tecnico barlettano.

La proprietà, delusa per i risultati raggiunti sinora dalla squadra, è fermamente convinta che le colpe di questa situazione non siano imputabili al lavoro del tecnico e invita la squadra ad un immediata inversione di marcia per tornare ad ottenere i risultati consoni agli obiettivi di questo club.