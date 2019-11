Nocerina - Fidelis Andria, agguato a tifosi andriesi al termine del match

Grande tensione ieri pomeriggio al termine della gara valida per il campionato di serie D tra Nocerina e Fidelis Andria, partita terminata con il risultato di 1-5. Disordini tra le due tifoserie avvenuti al termine del match ed all’esterno dello Stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore.

Mentre le forze dell’ordine scortavano la carovana di auto e bus sui quali viaggiavano i 120 tifosi pugliesi arrivati in Campania, un gruppo di facinorosi, a volto coperto, è sbucato da una strada secondaria, lanciando pietre, bottiglie di vetro e soprattutto bombe carta ed ordigni di grossa potenza. I poliziotti sono riusciti ad evitare che le due tifoserie entrassero in contatto, mentre i facinorosi si sono dileguati rapidamente.

Un ordigno di grossa potenza, in particolare, è esploso sotto un’autovettura, tra le ultime del corteo, provocando ingenti danni al veicolo, causando anche l’apertura degli airbag. L’ordigno è esploso a poca distanza dal motore della vettura ed avrebbe potuto provocare ben altri danni. I tifosi biancazzurri occupanti la vettura hanno, quindi, dovuto far rientro in Puglia a bordo degli altri veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti.

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, guidati dal vice questore Luigi Amato, indagano per risalire all’identità dei facinorosi.

La società federiciana, indignata, ha commentato l'accaduto con un comunicato ufficiale apparso in mattinata sui propri canali social. Di seguito la nota del club.

"La Fidelis Andria condanna fermamente gli episodi accaduti ieri pomeriggio, al termine del match disputato a Nocera Inferiore. La vile aggressione ai 120 tifosi biancazzurri giunti come ogni domenica al seguito della squadra, non può e non deve passare inosservata anche perchè poteva avere conseguenze ben più pesanti. In un pomeriggio di sport caratterizzato, è bene precisarlo, dall’ottima accoglienza per dirigenti e squadra biancazzurra, ad inizio, durante e fine match da parte della società Nocerina 1910 a cui va il nostro sentito ringraziamento, il vero e proprio agguato a colpi di pietre ed ordigni alla carovana dei tifosi andriesi è qualcosa di inqualificabile. Fortunatamente non si registrano feriti, ma mezzi danneggiati ed uno in particolare inutilizzabile per il ritorno in Puglia. Questo non è quello che può esser definito calcio e soprattutto sport ed un ringraziamento va alle forze dell'ordine presenti. La vicinanza ai tifosi biancazzurri da parte della società tutta che si augura, naturalmente, che al più presto vengano individuati i responsabili di questo gravissimo atto da parte degli organi inquirenti".