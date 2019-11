Fidelis per il sociale, domenica in campo con l'ass. "Con.Te.sto"

Fidelis per il sociale: domenica nella gara casalinga contro il Sorrento al “Degli Ulivi”, il colore blu splenderà ancor di più. Nasce, infatti, la collaborazione con l’associazione di volontariato “Con.Te.sto”, un’associazione che raggruppa genitori di bambini che vivono la sfida dell’autismo ogni giorno, con la referente Raffaella Caifasso e Francesca Sinisi Fata. I 21 bambini e ragazzi del progetto “A(l) Battito del cuore”, accompagneranno in campo i protagonisti del match per vivere un pomeriggio da campioni ed anche sensibilizzare tutti i tifosi biancazzurri a questa importante iniziativa.

I 21 ragazzi, infatti, grazie all’associazione “Con.Te.Sto” e con la partnership di un’altra importante realtà come “I bambini delle fate” di cui è presidente Franco Antonello, ha avviato ad Andria un progetto in cui i ragazzi partecipano ad attività di musicoterapia grazie al sostegno di ben 100 donatori. La speranza è che molti altri sostenitori possano avvicinarsi al progetto “A(l) Battito del Cuore” per permettere l’inserimento di un numero maggiore di ragazzi all’interno di questo programma. La Fidelis è accanto all’associazione di volontariato “Con.Te.Sto” in questa bellissima iniziativa e vuole far vivere ai ragazzi un pomeriggio da campioni in cui il colore blu splenderà ancor di più.