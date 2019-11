Catalano pre-Sorrento: «Bravi a Nocera, ora continuità»

Tornerà in campo domani la Fidelis Andria, lo farà contro la sorpresa Sorrento, reduce da dieci turni di imbattibilità in campionato e da risultati importanti anche contro le altre big del torneo.

In mattinata ha parlato, in occasione della consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico dei biancoazzurri Raimondo Catalano, soffermandosi, in apertura, sull'ultimo incontro stagionale:«Una vittoria roboante, con una prestazione importante su un campo difficile come quello della Nocerina che sicuramente costituisce una bella iniezione di fiducia. Dobbiamo proseguire questo percorso e migliorarci, non possiamo di certo fermarci qui».

Un periodo particolare anche in ottica mercato quello attuale, tra voci di addii e di nuovi arrivi, per una fase cruciale della stagione come la sessione dicembrina, fondamentale in casa Fidelis, con inevitabili modifiche da apporre alla rosa in vista del proseguo della stagione. La situazione, però, non sembra preoccupare il tecnico barese: «Sono convinto che i miei ragazzi daranno sempre il massimo. Il mercato è qualcosa che a me non tocca. Per domani farò scelte per quello che è il nostro intento, ovvero vincere la partita contro il Sorrento. Il resto non deve interessare nè me, nè i miei calciatori»

Parola d'ordine per tutto l'ambiente è, quindi, ora "continuità": «Cominciare a conoscersi realmente e creare combinazioni tecniche e mentali diventa adesso un valore assoluto, soprattutto per una squadra come la nostra. Sarà inevitabile dare continuità alla vittoria di domenica scorsa».

Sarà del match Petruccelli, a disposizione nonostante qualche acciacco fisico accusato in settimana. Torna Zingaro dopo il turno di squalifica ricevuto con l'espulsione nell'ultima sfida interna contro il Foggia. Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.