Fidelis, concluse operazioni di mercato sia in entrata che in uscita

La Fidelis Andria inizia a ridisegnare la squadra a disposizione di Raimondo Catalano, già nelle prime giornate di calciomercato dicembrino. Diverse le operazioni concluse dal responsabile dell’area tecnica Fabio Moscelli, tra partenze ed arrivi. In particolare i ritorni sono quelli del difensore, classe ’98, Francesco Forte quest’anno in forza all’ACR Messina ma che lo scorso anno collezionò ben 33 presenze e due gol con la maglia biancazzurra. Altro ritorno è quello di Michele Piperis, centrocampista classe ’92 che lo scorso anno in maglia biancazzurra collezionò 29 presenze con una rete. Terzo arrivo è quello di Gianluca Volzone, portiere classe 2000, quest’anno con il Savoia nel girone I di serie D ma nella scorsa stagione protagonista con la Team Altamura dove collezionò 22 presenze da titolare.

In uscita, invece, perfezionate le partenze di Banegas e Cristaldi per il reparto offensivo, Gava, Arfaoui e Bedin per il centrocampo oltre a Kosnic in difesa e D’Andrea per la porta. A tutti loro va il ringraziamento della Fidelis Andria per quanto fatto sino a questo momento ed un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Nelle prossime ore ancora altre novità per la società biancazzurra.