Nuova Andria, nel week-end vincono i Giovanissimi, primo punto per gli Allievi

Serviva una reazione, e così è stato. Gli Allievi, dopo la bella prova con Medaglie d’Oro, interrompono la striscia di sconfitte consecutive e trovano un punto in casa contro il Trinitapoli. I Giovanissimi si aggiudicano un altro derby e ottengono la settimana vittoria consecutiva. Pari stretto, invece, per la Juniores contro la capolista Barletta 1922. Ma andiamo con ordine.

La Juniores della NUOVA ANDRIA Calcio fa 1-1 al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria. Tra i titoli manca il capitano Di Bari, partito dalla panchina e non al meglio. I ragazzi di mister Mario Petrocelli disputano un buon primo tempo tenendo a bene contro la capolista Barletta 1922. 0-0 all’intervallo. Nella ripresa gli ospiti trovano il vantaggio su un tiro da fuori. Il pareggio arriva poco dopo con la deviazione vincente di Sanzione su assist da fermo di Leonetti. Nel finale tante occasioni per gli andriesi per ottenere i tre punti meritati, ma il match termina 1-1. Nel prossimo turno i ragazzi Under 19 saranno di scena al “Paolo Poli” di Molfetta contro il Borgorosso, sabato 7 dicembre alle ore 14.30.

Come detto, gli Allievi interrompono la striscia di sconfitte consecutive e ottengono un pari contro il Trinitapoli. Nel primo tempo la NUOVA ANDRIA Calcio fallisce un’occasione dal dischetto con Tucci, che si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Sul ribaltamento di fronte, i casalini trovano il vantaggio e chiudono il primo tempo avanti 0-1. Nella ripresa i ragazzi Under 17 reagiscono e trovano il pari grazie alla percussione di Larosa premiata con un diagonale imprendibile. 1-1 il finale. Nel prossimo turno gli Allievi saranno di scena a Cerignola domenica 8 dicembre. Calcio d’inizio alle 8.45 contro Uniti per Cerignola.

Infine, restano imbattuti i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli. I ragazzi Under 15 vincono l’ennesimo derby, questa volta contro la Victor Andria. Il match è fin da subito combattuto. Il primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa Caldarone sblocca il risultato su calcio di rigore. Il raddoppio è affidato a Nicola Leonetti, per il 2-0 finale. E’ la settima vittoria consecutiva per la NUOVA ANDRIA Calcio. Nel prossimo turno al “Sant’Angelo dei Ricchi” arriva il Progetto Uomo Canosa. Gara in programma sabato 7 dicembre alle ore 17.45.