Florigel Futsal Andria, colpo di mercato: ecco Giacomo Ferrucci

L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che in data odierna sono state acquisite a titolo temporaneo le prestazioni del laterale classe ’97 Giacomo Ferrucci proveniente dal Futsal Bisceglie, compagine del campionato nazionale di serie A2.

Il 22enne biscegliese nonostante la giovane età ha già alle spalle due campionati di serie A2 dove ha realizzato 7 reti in totale. E’ cresciuto nelle giovanili neroazzurre e nell’ultimo campionato Under 19 ha siglato ben 22 reti. Ferrucci già dalla giornata di mercoledì è a lavoro con il team di Bizzoca e sarà già a disposizione per la sfida di sabato prossimo contro il Volare Polignano.

La nostra società ringrazia il Futsal Bisceglie per l’esito positivo dell’operazione e augura al calcettista un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in maglia biancoazzurra.