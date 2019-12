Derby andriese alla Fidelis Andria Handball e terza vittoria consecutiva che vale il primato solitario in classifica.

Grande partita, grande vittoria e grande pubblico. Ecco il sabato perfetto della Fidelis Andria Handball che nella stracittadina andriese batte con un perentorio 36-22 la Gymnica Sveva.

L’approccio alla partita è da grande squadra e nei primi 10’ la Fidelis Andria si porta già sul 7-1, tenendo i ritmi del match sempre alti. Qualche ingenuità di troppo però consente agli avversari di rimanere in scia portandosi sul finale di primo tempo sul 17-13.

Secondo tempo ancora più a senso unico con una grande difesa, ripartenze veloci in prima e seconda fase e le parate del portiere Losciale portano il risultato fino al 36-22 finale.

«Abbiamo disputato un’ottima partita sotto tutti gli aspetti e l’abbiamo giocata esattamente come l’avevamo preparata”- ammette coach Colasuonno-“approccio perfetto, alta intensità, difesa 6-0 aggressiva, prima e seconda fase quasi perfetta, 2-3 goal in rimessa veloce, buon gioco in fase organizzata. Sono veramente contento per come i ragazzi hanno condotto la partita, con una grande personalità. Pensavamo che gli avversari avrebbero puntato sul gioco veloce visto la loro età media è simile alla nostra e che molti di loro fanno parte del settore giovanile del Conversano, ma se devo essere sincero ad un certo punto del match erano loro a non tenere più i nostri ritmi. Faccio comunque i complimenti anche agli avversari per la partita disputata ed ora avremo due settimane di lavoro importanti per preparare la trasferta di Fasano».

Tabellino:

FIDELIS ANDRIA: Cavaliere 9, Colasuonno 6, Degiorgio 6, Chenais 5, Martucci 4, Capozza 3, Zagaria M. 2, Zagaria A. 1, Dentico, Cannone R., Guglielmi, Santovito, Losciale, Cannone N., D’Ettole. All.: Colasuonno Riccardo

GYMNICA SVEVA: Giannuzzi 9, Marangelli 6, Bucco 3, Di Donna 2, Faty 1, Leonetti 1, Coratella, Inchingolo, Liso, Marmo, Miani, Muraglia, Pesole, Schiavone, Sipone, Scarcelli. All.: Sipone Riccardo

Arbitri: Tempone M. - Strippoli A.

Serie B - 3^ giornata:

Fidelis Andria - Gymnica Sveva 36-22

Ginosa - Fasano 22-33

Altamura - Terranova 22-22

Riposa: Crotone

Classifica:

Fidelis Andria 6 punti

Gymnica Sveva 4 “

Altamura 1 “

Fasano 1 “

Crotone 0 “

Terranova 0 “

Ginosa -3 “

* Fasano, Terranova e Ginosa hanno una penalizzazione di 3 punti per non aver disputato nessun campionato giovanile nella stagione precedente

Prossimo turno:

Fasano - Fidelis Andria

Crotone - Ginosa

Gymnica Sveva - Altamura

Riposa: Terranova