Week-end Nuova Andria, vincono ancora i Giovanissimi, cade in trasferta la Juniores

L’unica gioia del weekend calcistico della NUOVA ANDRIA Calcio arriva dai Giovanissimi. Altri tre punti per i ragazzi allenati da mister Gaetano Fanelli, sempre al top della forma e del gioco. Cade, dopo doversi risultati utili, la Juniores a Molfetta. Altra sconfitta di misura per gli Allievi in casa della capolista Uniti per Cerignola, che sottolinea una buona crescita nell’ultimo periodo.

Andiamo con ordine. I primi a scendere in campo sono stati gli Under 19. La Juniores della NUOVA ANDRIA Calcio esce sconfitta dal “Paolo Poli” di Molfetta contro il Borgorosso. Nel primo tempo, davvero combattuto, il parziale è 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa brutto approccio iniziale per i ragazzi di mister Mario Petrocelli che subiscono due reti rapide in 10 minuti. Serie di cambi e la NUOVA ANDRIA Calcio reagisce trovando prima il palo di Moschetta, poi la rete di Capurso che accorcia le distanze. Nel loro momento migliore arriva la quarta rete del Borgorosso che chiude così la contesa sul 4-1. Nel prossimo turno, sabato 14 settembre alle 14.30, la Juniores ospiterà al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria il Bellavista.

Nel tardo pomeriggio di sabato i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli battono in casa il Progetto Uomo Canosa. Primo tempo che si chiude subito 4-0 con un’autorete dei canosini e la tripletta di “Cocco”, Nicola Leonetti. Nella ripresa il forte attaccante andriese trova la sua quarta rete personale,poi a segno anche un altro Leonetti, questa volta Giovanni, che arrotonda il tabellino sul 6-0. Sono 8 le vittorie consecutive dei ragazzi Under 15 che viaggiano a punteggio pieno al comando della classifica. Nel prossimo turno, domenica 15 dicembre (salvo variazioni), affronteranno a Barletta il Borgovilla, in una partita che non farà classifica.

Infine gli Allievi escono sconfitti contro l’Uniti per Cerignola, capolista del campionato Regionale di categoria. Il finale è 2-1 per gli ofantini che segnano le due reti nel primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra la NUOVA ANDRIA Calcio che va a segno con Zippo, ma non riesce a trovare il pari. Nella prossima giornata gli Allievi saranno di scena al “Di Liddo” con l’Unione Calcio Bisceglie domenica 15 dicembre alle ore 9.30.