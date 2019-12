Calciomercato Fidelis: ecco Yeboah, ceduti Di Filippo e Della Corte

Qualità, forza fisica e velocità: arriva ad Andria, David Jonhson Yeboah, classe ’95, ghanese ed all’attivo oltre 100 presenze in serie D da quando giovanissimo è arrivato in Italia tra Savoia e Catanzaro. Lo scorso anno nel Mantova, quest’anno a Chieri. Migliore stagione per lui a Messina ad inizio 2018 quando ha collezionato undici presenze con sette reti all’attivo. Un talento quello acquisito dal responsabile dell’area tecnica Fabio Moscelli, che può giocare in tutti i ruoli offensivi. Mentre si lavora a nuovi arrivi che andranno a completare sia nel reparto over che in quello under la rosa, sono stati perfezionati anche due adii che chiudono il mercato in uscita della Fidelis: si tratta dei difensori Di Filippo e Della Corte entrambi ai saluti con la maglia biancazzurra. La Fidelis non può che augurare ai due atleti le migliori fortune per il proseguo della propria carriera dopo mesi di impegno in biancazzurro.

Nel frattempo domani pomeriggio la Fidelis agli ordini del tecnico Raimondo Catalano, svolgerà una seduta di allenamento presso il Centro Sportivo “Ponte Lama” a Trani.