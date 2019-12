Mercato Futsal Andria: Cristiani passa all'Eraclio Barletta, firma il promettente Di Vietri

L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento temporaneo del giovane calcettista andriese Ignazio Cristiani, classe ’97, all’Eraclio Calcio a 5 di Barletta. Cristiani cresciuto nella nostra società avrà l’opportunità di trovare più spazio nella compagine barlettana che milita nel campionato di serie C2. La società augura a Cristiani un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Inoltre è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo in maglia biancoazzurra dell’attaccante classe ’96 Alessandro Di Vietri che nelle scorse stagioni ha vestito la maglia della Virtus Andria, compagine che milita nel campionato di Prima Categoria di Calcio. Di Vietri, che per la prima volta si affaccia al mondo del futsal, arriva a titolo definitivo e si è già aggregato al gruppo di mister Bizzoca.

Si comunica che a meno di clamorosi accadimenti il mercato, sia in entrata che in uscita, della società biancoazzurra può ritenersi concluso.