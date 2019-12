Virtus Andria, si dimette mister Troia

La Polisportiva Virtus Andria comunica che in settimana sono arrivate le dimissioni del tecnico Andrea Troia.

Con lui va via anche il Preparatore atletico Marco Lepore.

La società biancoazzurra accoglie le dimissioni e ringrazia entrambi per il lavoro e l’impegno profuso per la causa Virtus ed augura un in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera sportiva.

La squadra impegnata domani nella gara di campionato contro la Soccer Modugno come in occasione della gara di Coppa Puglia disputata giovedì scorso contro la Ruvese sarà guidata in panchina dal Responsabile Tecnico Vito Fanelli.

A giorni verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che guiderà il team biancoazzurro impegnato nella lotta salvezza nel campionato di Prima Categoria.