Verso Altamura - Fidelis Andria, Catalano: «Imperativo riscatto dopo la sconfitta di Bitonto»

Imperativo "riscatto" per la Fidelis Andria dopo la pesante sconfitta subita Domenica scorsa sul campo della capolista Bitonto. I biancoazzurri domani pomeriggio saranno ospiti della Team Altamura, in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza, per due squadre che mai ad inizio stagione avrebbero imaginato di ritrovarsi nelle attuali posizioni di classifica. L'attuale periodo della stagione, inoltre, è dominato da numerose trattative di calciomercato.

«Siamo tornati ad allenarci lunedì, la squadra ha lavorato con grande intensità e attenzione, ma la risposta dovrà arrivare domani sul campo -ha dichiarato stamane, in conferenza stampa pre-partita, il tecnico Catalano- In questi giorni sono partite varie pedine, alcune perché non sentivano più di poter dare un contributo alla causa Fidelis. Io nel mio gruppo voglio gente che senta l'onore e la passione di giocare in una piazza importante come quella di Andria. A livello di organico siamo ancora pochi, lo spirito, come sempre, dovrà andare a colmare il gap tecnico e numerico».

Uno dei volti nuovi in casa Fidelis è l'attaccante ghanese David Yeboah. Abile nel districarsi in tutti i ruoli offensivi e a disposizione del gruppo da inizio settimana, Yeboah vanta oltre 100 presenze in serie D, alcune delle quali anche nel girone H: «Ho già giocato nel girone H con Turris e Taranto, è un girone difficile, ogni domenica bisogna scendere in campo con molta cattiveria. Mi sono da subito messo a disposizione del mister, voglio dare una mano alla squadra e sono in ottime condizioni fisiche»

Per la sfida di domani pomeriggio tutti a disposizione di mister Catalano. Fischio d'inizio fissato per le ore 14.30.