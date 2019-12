Altamura - Fidelis 2-0: Una doppietta dell'ex Croce affossa i federiciani

La Team Altamura ospita la Fidelis nella 16^ giornata del campionato di serie D\H. Scontro salvezza al "D'Angelo" per due squadre che mai ad inizio campionato avrebbero immaginato di ritrovarsi così in basso in classifica. L'obbiettivo per entrambe è, quindi, conquistare punti per risalire dalle sabbie mobili della zona play-out.

0' Inizia il match

8' La prima azione pericolosa del match è di marca altamurana: conclusione dalla distanza di Russo che sfiora l'incrocio dei pali.

10' Azione personale di Guadalupi sulla corsia sinistra, il centrocampista biancorosso serve Fontana in area che prova la conclusione, la sfera fa la barba al palo alla destra del nuovo arrivato Volzone e si spegne sul fondo.

32' Vantaggio Altamura. Cross dalla sinistra di Glusso, Croce al volo la mette nel sacco e porta avanti i padroni di casa con il più classico dei "gol alla Van Basten".

42' Santangelo riceve a destra sugli sviluppi di un calcio d'angolo, crossa al centro, non ci arriva Croce in sforbiciata, la prende Pollidori di testa, ma manda la palla di poco alta sopra la traversa.

44' Fidelis in attacco, Yeboah recupera palla a limite dell'area e prova la conclusione. Para Guido a terra.

45' Gran tiro di Palazzo dal vertice alto dell'area di rigore, Guido smanaccia in angolo.

45'+2' Fine primo tempo.

-----------------------

45' Inizia il secondo tempo.

51' Altamura pericoloso con Salatino che va al tiro dal limite dell'area, la conclusione è debole e viene smorzata dall'intervento di un difensore, para Volzone a terra.

52' Gran tiro dalla distanza di Montemurro, sfera fuori di poco e Fidelis in attacco alla ricerca del pareggio.

53' Altamura micidiale nelle ripartenze, Casiello prima colpisce il palo con una conclusione direttamente da sinistra e poi calcia in porta dopo uno scambio in piena area di rigore. Difesa biancoazzurra in grossa difficoltà.

55' Raddoppio Altamura. Ancora Croce nell'elenco dei marcatori di giornata che firma la doppietta personale insaccando a pochi passi da Volzone su cross di Gambuzzo.

85' Fidelis ormai non più partita e Altamura che continua a spingere in attacco.

90'+7' Triplice fischio.

COMMENTO

Un'Altamura in gran spolvero, della Fidelis rimane solo la polvere al termine della sfida disputata questo pomeriggio al "D'Angelo". Ennesima sconfitta per gli uomini di Catalano, finiti pienamente nel baratro. Domenica al "Degli Ulivi" arriverà un Taranto affamato di punti e in crisi di risultati, nel derby che chiuderà il girone di andata, assolutamente da dimenticare per i federiciani.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Gambone; Pollidori, Gambuzza (85' Romanelli), Russo, Fontana; Casiello, Guadalupi, Sant'Angelo (87' D'Agostino), Lucchese; Croce, Salatino (63' Hysaj).

A disposizione: Cassalia, Sisalli, ceca, Dammaco, Hysaj, D'Agostino, Romanelli, Errico, Scarimbolo.

Allenatore: Monticciolo.



FIDELIS ANDRIA (3-4-3): Volzone; Forte, Cipolletta, Porcaro (63' Massa); Zingaro, Montemurro, Iannini (88' Piperis), Nannola (73' Petruccelli); Varriale (63' Tedesco), Yeboah, Palazzo.

A disposizione: Segantini, Massa, Petruccelli, Daluiso, Piperis, Casella, Morisco, Di Palma, Tedesco.

Allenatore: Raimondo Catalano.

ARBITRO: Sig. Cadirola di Milano ; ASSISTENTI: Sig. Dellasanta di Trieste, Sig. Cipolletta di Avellino.

NOTE:

Reti: 32' Croce, 55' Croce.

Ammoniti: 50' Pollidori (ALT), Iannini (FA), 90' Palazzo (FA)

Espulsi: \

Angoli: 2-1

Recupero: 2' p.t., 7' s.t.