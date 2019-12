Fidelis, esonerato il tecnico Raimondo Catalano

Lunghe ore di riflessione dopo la sconfitta contro la Team Altamura per la società Fidelis Andria che nel pomeriggio odierno ha deciso per l’esonero del tecnico Raimondo Catalano e del suo vice Vincenzo Moncelli. Nelle prossime ore si avrà il nome del neo tecnico mentre la Fidelis ringrazia Catalano e Moncelli per il loro lavoro fin qui svolto ed augura ad entrambi le migliori fortune per il proseguo di carriera.