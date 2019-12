Nuova Andria Calcio, in settimana la prima vittoria stagionale degli allievi

Finalmente i tre punti. Gli Allievi della NUOVA ANDRIA Calcio conquistano la prima vittoria stagionale nel recupero della seconda giornata contro il Punto Foggia, in trasferta nella capitanata, con il punteggio di 0-5. Un risultato che rilancia le ambizioni di salvezza dei ragazzi Under 17 nel campionato regionale di categoria. Vittoria anche per la Juniores che chiude il 2019 con i tre punti. I Giovanissimi giocheranno mercoledì 18 dicembre a Barletta contro il Borgovilla.

Partiamo proprio dagli Allievi, di scena giovedì 12 dicembre contro il Punto Foggia, nel recupero della seconda giornata del campionato regionale. In campo anche alcuni Giovanissimi, chiamati a supportare la rincorsa in classifica. Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio andriese, grazie alle reti di Nicola Leonetti e Giuseppe Caldarone, quest’ultimo abile a ribadire in rete un calcio di rigore fallito. Nella ripresa la NUOVA ANDRIA Calcio dilaga con la tripletta di Nicola Leonetti e la rete di Riccardo Abbasciano per il 5-0 finale. Con questa vittoria gli Allievi salgono a quota 5 punti in classifica.

Domenica 15 dicembre, invece, nella prima giornata di ritorno, i ragazzi Under 17 cadono 6-1 contro l’Unione Calcio Bisceglie. Primo tempo chiuso 1-1 con il vantaggio iniziale di Mansi. Nella ripresa i padroni di casa (il match si è disputato al “Di Liddo” di Bisceglie) dilagano fino al 6-1. Nel prossimo turno, domenica 22 dicembre, gli Allievi affronteranno nuovamente il Punto Foggia, questa volta tra le mura amiche dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria.

Infine, la Juniores conquista i tre punti nell’ultima gara del 2019. I ragazzi di mister Mario Petrocelli battono 3-1 il Bellavista Bitonto, in una gara bella e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni scese in campo. Il primo tempo si chiude con la NUOVA ANDRIA Calcio avanti 1-0 grazie alla rete di Sebastiano Quacquarelli. Nella ripresa prima Sanzione, poi capitan Di Bari, arrotondano il parziale sul 3-0. Nel finale il Bellavista accorcia le distanze, ma nonostante la pressione finale il match termina con la vittoria per la Juniores andriese. I ragazzi Under 19 torneranno in campo a gennaio poiché sabato 21 dicembre osserveranno il proprio turno di riposo.