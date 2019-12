Continua il momento positivo in casa Florigel Futsal Andria. La compagine di mister Bizzoca conquista la terza vittoria consecutiva, seconda casalinga, superando con un netto 7-1 la Just Mola e prosegue la corsa ad un piazzamento play-off distante solo due punti.

Primo tempo più combattuto e contraddistinto da diversi errori in fase realizzativa per il quintetto biancoazzurro. Partono comunque forte gli uomini di Bizzoca che dopo appena due minuti passano in vantaggio con il sinistro a giro di Magno. De Feo e compagni hanno diverse occasioni per il raddoppio, ma all'8° Sciannamblo su calcio di punizione firma il pareggio con Achille non esente da colpe. L'Andria non ci sta trova subito il nuovo sorpasso con il palo colpito da Somma e il tapin vincete di Ferrucci. Nel finale di frazione il team andriese ha diverse occasioni per poter ampliare il punteggio, ma all'intervallo è solo 2-1 Florigel.

Nella ripresa l'Andria continua il pressing offensivo e il Mola, in formazione rimaneggiata, alza bandiera bianca sotto i colpi di De Feo e compagni. Magno lasciato solo realizza il 3-1, Lasorsa firma il suo primo gol in campionato su assist di Iodice per il 4-1 che chiude in anticipo la contesa. Le rete di Acquaviva e e altre due marcature di Magno, al suo poker personale, portano il punteggio sul definitivo 7-1.

Altri tre punti in classifica per la Florigel che resta al sesto posto a soli due punti dalla quarta piazza. Sabato prossimo ultima sfida prima della sosta natalizia sul campo dell'Azzurri Conversano per un vero e proprio scontro play-off.