Fidelis, per la difesa ecco Raffaele D'Orsi

Altro innesto in casa Fidelis arrivato oggi alla corte del neo tecnico Giancarlo Favarin. Si tratta di Raffaele D'Orsi, difensore eclettico che in questa stagione ha iniziato la stagione con la maglia del Francavilla in Sinni. D'Orsi, classe '91, è nato a Roccapiemonte in provincia di Salerno ed ha un lungo curriculum alle spalle tra Serie C e serie D. Tra i professionisti ha giocato con Cavese, Foggia, Pavia, Spal e Martina, mentre tre anni fa ha indossato la maglia della Gelbison siglando anche quattro reti per poi passare al Gravina dove ha siglato anche due gol. A lui il benvenuto della Fidelis.