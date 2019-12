Fidelis Andria - Taranto: dimezzati i prezzi dei biglietti, divieto di trasferta per gli ospiti

Domenica 22 dicembre in occasione del derby in programma al "Degli Ulivi" con inizio alle ore 16 contro il Taranto, la società Fidelis Andria, ricordando che saranno regolarmente validi gli abbonamenti stagionali, ha deciso di dimezzare i prezzi dei biglietti. In curva si potrà accedere con un tagliando da 4 euro mentre la tribuna laterale sarà a 6 euro. «In questo momento così delicato è necessario che l'ambiente si ricompatti, pur nella difficoltà, pur con lo scoramento al quale si è giunti. Domenica il "Degli Ulivi" vorremmo che fosse ancor di più la casa degli andriesi», recita una nota societaria.

I gruppi della tifoseria organizzata, invece, annunciano con un comunicato ufficiale di lasciare gli spalti vuoti come segno di protesta dopo le «continue umiliazioni sul campo e la mancata organizzazione societaria».



Nel frattempo, con ordinanza del Prefetto di Barletta Andria Trani del 17 dicembre 2019, è fatto divieto alla società biancazzurra di vendere tagliandi di ingresso alla partita per i residenti della Provincia di Taranto.