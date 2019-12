Calciomercato Fidelis, ceduti Cipolletta e Varriale

Ciro Cipolletta ed Antonio Varriale sono stati ceduti nella giornata odierna rispettivamente al Foggia Calcio ed alla Nocerina. Per il difensore è una cessione a titolo definitivo mentre per il giovane esterno è una cessione in prestito. Ad entrambi i calciatori l’in bocca al lupo per il proseguo di carriera da parte della società Fidelis.