Un cuore grande così quello della Fidelis che ieri ha dedicato due diversi appuntamenti per consegnare doni a bambini e ragazzi ricoverati all'interno del reparto pediatrico dell'Ospedale "Bonomo" di Andria ed ospiti della Casa Famiglia "Giovanni XXIII". Una rappresentanza di atleti guidati dal capitano Loris Palazzo e dal Club Manager Michele Lopetuso, ha donato tanti giochi messi a disposizione, grazie alla sensibilità e disponibilità della proprietà di Azzaro Specialisti dell'infanzia -Bari in collaborazione con la Clementoni, per allietare il Natale di tanti bambini e ragazzi. Tutto contornato da foto, selfie e dall'immancabile maglia biancazzurra che da ieri campeggerà anche all'interno dei due centri. Sorrisi, carezze, esperienze per cui ringraziare per la disponibilità il Direttore Sanitario dell'Ospedale "Bonomo", dott. Stefano Porziotta oltre al Primario della Pediatria il dott. Leonardo Di Terlizzi, i responsabili della Casa Famiglia "Giovanni XXIII" e di Azzaro e Clementoni. Tutti assieme con un cuore grande così per vincere assieme dentro ma soprattutto fuori dal campo.