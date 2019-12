È ormai entrato nel vivo il Natale in città: tra le attese e i preparativi in vista degli imminenti giorni di festa, tanti cittadini andriesi hanno addobbato in casa il proprio albero di Natale, assieme all'immancabile presepe, simbolo storico e religioso del periodo natalizio.

Tradizioni ben radicate nel passato e che anche il personale del reparto di ginecologia-ostetricia dell'Ospedale Lorenzo Bonomo di Andria, come ogni anno, ha voluto continuare a coltivare. Quest'anno in maniera speciale e con un'iniziativa dal significato davvero particolare.

L'albero, posizionato accanto alla reception e illuminato da luci blu, è stato addobbato con delle sfere natalizie, caratterizzate dalla presenza interna di riproduzioni realistiche di neonati dormienti, realizzati a mano dalle infermiere professionali Lucia Lorusso e Maddalena Carbone con della pasta di zucchero.

«Un albero dedicato alla vita, alle nascite e a tutte le donne, anche a coloro che non sono riuscite ad avere figli, perché il Natale è nascita, è vita e vogliamo testimoniarlo così, con ciò che più ci rappresenta, con quello che è il nostro lavoro», è il messaggio lanciato a gran voce dal personale del reparto. Un messaggio importante in un periodo critico per le natalità e delicato per le famiglie. Un messaggio lanciato da un personale attento e qualificato che, come tutta l'equipe ospedaliera del locale nosocomio, si prodiga in questo periodo per rendere più gradevole il Natale, a fianco di pazienti in difficoltà.