Fidelis - Taranto, Favarin: «Riconquistiamo i nostri tifosi»

Un derby atteso, un derby ora più che mai importante per entrambe le piazze, in crisi di risultati e partite ad inizio stagione con ben altri programmi.

Gli jonici continuano a vivere turbolenze anche a livello societario, i federiciani sono reduci dal nuovo cambio di guida tecnica avvenuto in settimana: sulla panchina dei biancazzurri è tornato Giancarlo Favarin, dopo circa 40 giorni dall’addio che lasciò il testimone a Raimondo Catalano. Nelle ultime ore sono stati ufficializzati anche due arrivi in difesa, Lanzolla e D’Orsi, presentati in mattinati alla stampa.



«Sono contento di essere tornato perché mi sento responsabile dell'andamento fin'ora negativo di questa annata -ha dichiarato stamane in conferenza pre-partita il tecnico Favarin-, sono tornato con la volontà di raddrizzare la situazione, vedere l'Andria in questa posizione di classifica mi fa male, era giusto che provassi a sistemare le cose. Sul mercato si sta facendo un buon lavoro, con scelte condivise e innesti adeguabili al modulo di gioco».

Il mercato lo ha portato alla Fidelis, il destino ad affrontare subito il suo recente passato, Nicola Lanzolla, reduce dall'esperienza al Taranto, si presenta: «Impossibile non accettare una piazza come Andria, sono contento di far parte di questo gruppo, ora dobbiamo cercare di far punti, ci siamo allenati bene in settimana e vogliamo far nostro il derby».

L’eclettico difensore Raffaele D'Orsi sembra aver preso già confidenza col ruolo assegnatoli e con la squadra: «In passato ho giocato sia a tre che a quattro in difesa, ma al di là dei moduli al momento bisogna solo cambiare registro, farlo coi risultati. C'è bisogno che chi è arrivato porti entusiasmo e serenità, prima dentro, poi all'esterno dello spogliatoio.



Una sfida che si giocherà in uno scenario abbastanza inusuale: i gruppi organizzati della Curva Nord hanno, infatti, deciso di lasciare vuoti gli spalti in segno di protesta per questa insoddisfacente prima parte di stagione. A questa scelta, poi, si aggiunge il divieto di trasferta imposto ai tifosi tarantini che non potranno assistere al match al Degli Ulivi nel settore ospiti.«Andria - Taranto è solitamente una partita in cui la tifoseria la fa da padrone -commenta Favarin- ci spiace perché sono partite in cui si avverte il bisogno del pubblico. La medicina migliore sono i risultati, a partire dalla sfida di domani dovremo riconquistare i nostri tifosi»