Fidelis - Taranto 0-1: Derby agli ospiti e buio profondo in casa Fidelis

Un derby atteso, un derby ora più che mai importante per entrambe le piazze, in crisi di risultati e partite ad inizio stagione con ben altri programmi. Un derby inusuale per la mancanza, in curva nord, dei gruppi della tifoseria organizzata andriese in segno di protesta per questa insoddisfacente prima parte di stagione. Con loro anche assenti anche i tifosi ospiti per divieto di trasferta.

Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Comunale".

0' Inizia il match al "Degli Ulivi".

9' Genchi sfugge a Forte e tutto solo prova la conclusione in area di rigore, sulla respinta di Segantini D'Agostino calcia dal limite, ma colpisce Porcaro che favorisce ancora Genchi. L'attaccante rossoblù ritenta la conclusione ma Forte devia in angolo.



24' Vantaggio Taranto. Perde palla Yeboah al limite dell'area su un contrasto con Marino, tra le proteste dei federiciani ripartono gli ospiti con Guaita che serve in verticale D'Agostino, bravo a insaccare a pochi passi da Segantini.

42' Fidelis vicina al pareggio. Calcio di punizione battuto da Palazzo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, l'attaccante biancazzurro calcia potente al centro dove trova la deviazione di Yeboah. La sfera, però, termina di poco fuori dai pali.

45'+1' Termina il primo tempo.

--------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco

58' Fidelis che spinge sull'acceleratore e si rende pericolosa in più di un'occasione dalle parti di Sposito, ma il Taranto è micidiale nelle ripartenze. Ci prova prima Oggiano che si invola sulla sinistra, e tira ad incrociare in piena area di rigore, poi Guaita su cross dello stesso Oggiano, ipnotizzato da Segantini. Provvidenziali gli interventi del portiere azzurro in entrambi i casi.

88' Il neoentrato Tedesco riceve palla sulla trequarti, non trova nessun compagno nelle vicinanze e prova la conlusione dai 20 metri, para a terra Sposito.

90' D'Agostino si incunea nella difesa avversaria e tira a giro in piena area di rigore. Palla di poco fuori.

90'+2' Termina il match al "Degli Ulivi".

COMMENTO

Cade ancora la Fidelis, lo fa contro un Taranto decisamente più organizzato, efficace nel possesso palla e micidiale nelle ripartenze, non entrando praticamente mai in partita. 9^ sconfitta su 17 gare fin qui disputate, quattro punti nelle ultime dieci partite: sono dati che fanno scattare l’inevitabile contestazione in tribuna. Tante tensioni nel post partita, col pres. Roselli che trova il confronto dei tifosi. Ora due settimane di riposo in vista delle festività natalizie. Il 5 gennaio si ritornerà in campo, quando al “Degli Ulivi” arriverà la Gelbison.



TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Forte (85’ Massa), Porcaro, D'Orsi; Zingaro, Montemurro, Iannini, Petruccelli (85' Piperis), Nannola; Yeboah (70' Tedesco), Palazzo. A disposizione: Volzone, Massa, Lanzolla, Daluiso, Piperis, Casella, Morisco, Di Palma, Tedesco. Allenatore: Giancarlo Favarin.

TARANTO (4-2-3-1): Sposito, Peliccia, Manzo L, Benvenga, Marino; Manzo S, Cuccurullo; Oggiano, D'Agostino, Guaita (85' Kosnic); Genchi (75' Olcese)

A disposizione: Pizzaleo, De Letteris, Kosnic, Matute, Masi, De Caro, Patronelli, Actis Goretta, Olcese.

Allenatore: Luigi Panarelli.



ARBITRO: Sig. Lipizier di Verona; ASSISTENTI: Sig. Lipari di Brescia, Sig. Calefati di Saronno.

NOTE:

Reti: 24' D'Agostino

Ammoniti: 31' Montemurro (FA), 40' Palazzo (FA), 45' Porcaro (FA), 50' Iannini (FA), 57' Oggiano (TA)

Espulsi: \

Angoli: 2-1

Recupero: 1' p.t.