Fidelis, per il centrocampo firma Lugo Martinez

Nuovo importante movimento in entrata per la Fidelis Andria messo a segno dal Responsabile dell’Area Tecnica Fabio Moscelli. Ha firmato ieri mattina per la società biancazzurra, infatti, il centrocampista paraguayano Lugo Martinez. Il 27enne di Lambarè, comunitario con passaporto spagnolo, è adattabile a diversi ruoli del centrocampo ed ha sempre giocato tra i professionisti in Italia. Lo si ricorderà in serie B con la maglia del Bari ma anche in serie C con le maglie di Grosseto, Bisceglie e Virtus Francavilla. L’atleta sarà a disposizione del tecnico Favarin alla ripresa degli allenamenti anche se si attende il transfer dalla federazione paraguayana per poterlo vedere in campo il 5 gennaio prossimo.