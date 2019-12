Fidelis, bilancio approvato. Lamorte: «Importanti sforzi economici, ora la gestione dello stadio»

Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci in casa Fidelis. Nei giorni scorsi si è riunito il C.d.A della società andriese, per tirare le somme di questa prima parte di stagione e per fare il punto della situazione in merito all’aspetto economico-finanziario del club nel corso dell'ultima annata. L'assemblea dei soci, infatti, ha approvato il bilancio al 30/06/2019, dunque per la stagione 2018/2019.

Abbiamo raggiunto Pietro Lamorte, direttore finanziario del club e vice presidente della "Uniti per la Fidelis Srl", la holding che detiene il 90% del patrimonio economico del sodalizio federiciano.

«Il bilancio della stagione 2018/2019 ha visto una perdita d'esercizio di circa 58.000 euro –dichiara Lamorte-, perdita ripianata prontamente a giugno scorso dal presidente Aldo Roselli e dal vice-presidente Giuseppe Catapano, che con il loro entusiasmo hanno ricompattato, poi, tutta la compagine societaria, costituita, ad oggi, anche dai soci Pomo, Pastore, Di Bari e Zagaria. Stessa società che lo scorso anno ha dimostrato di saper gestire positivamente la Fidelis, ottenendo ottimi risultati, sportivi e di bilancio».

Questa prima parte di stagione, sotto il punto di vista dei risultati, si è rivelata molto al di sotto delle aspettative, sia per errori di natura tecnica, che manageriale: «Quest’anno sono stati commessi vari errori e la società si assume ogni responsabilità. Non ci hanno favorito anche una serie di dinamiche, come l’assenza dello stadio in alcuni match iniziali della stagione, che insieme ai risultati negativi sul campo, sono andati ad infierire in maniera considerevole sia sulla presenza dei tifosi alle partite interne, sia sulla fiducia dei potenziali sponsor. Non bisogna, però, cercare alibi, si sta, infatti, compiendo ogni sforzo per salvare, quest'anno, la categoria. Il budget ha subito al momento un piccolo ridimensionamento, ma rimane importante e soprattutto funzionale agli obbiettivi societari, senza tener conto dei nuovi sforzi economici da apportare in ottica mercato, alcuni effettuati nella sessione dicembrina, altri da compiere nel mese di gennaio andando a "pescare dai professionisti". A riguardo la società è molto attiva e sono stati individuati profili interessanti e decisamente utili alla causa».

Se è importante guadare al presente, ancor di più è cercare di farlo in ottica futura: «Ci sono tanti punti su cui dover lavorare, la gestione dello stadio, ad esempio, rispetto alla quale abbiamo già manifestato al commissario il nostro interesse, diventa indispensabile per programmare ogni tipo di attività rivolta a stimolare l'interesse degli sponsor, attualmente davvero ai minimi storici. Per il futuro, pur non avendo, obbiettivamente, budget a sei zeri, c'è la fiducia, con le giuste competenze e la giusta organizzazione, ma anche rafforzando il settore giovanile, di puntare comunque a stare dalla parte sinistra della classifica. Si vuole, ovviamente, riconquistare la tifoseria e si continuerà a lavorare con l’onestà e la trasparenza che ha sempre contraddistinto questo gruppo di appassionati e tifosi della Fidelis, prima che soci del club, un gruppo di uomini che è riuscito la scorsa estate ad iniziare un progetto sportivo dalla serie D, evitando l’Eccellenza, e che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Persone che ci mettono passione, onestà e soldi veri. Così come dovrà fare chiunque vorrà avvicinarsi alla Fidelis, con quella genuinità e credibilità che ha sempre contraddistinto la base societaria della Fidelis Andria 2018».