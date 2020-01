Fidelis, Iannini: «Cuore e attributi per dare una scossa all'ambiente»

Archiviare il girone di andata e tornare a conquistare punti, nell'ottica di una classifica che vede i biancoazzurri militare a un punto dalla retrocessione diretta, e tifosi, ampiamente delusi dopo questa prima parte di stagione.

Lo sa bene Gaetano Iannini, centrocampista della Fidelis, che ha presentato alla stampa, nel pomeriggio di ieri, il match di domenica prossima contro la Gelbison, uno scontro salvezza importante e nel bel mezzo di una sessione invernale di calciomercato che, tra arrivi e cessioni, ha dato il via ad una nuova rivoluzione all'interno della rosa federiciana: «Le chiacchiere stanno a zero, dobbiamo dare una scossa all'ambiente. Ci stiamo preparando bene, domenica bisognerà portare a casa la massima posta in palio, è solo questo l’obbiettivo al momento. I nuovi arrivi dovranno integrarsi velocemente perché non c’è più tempo, si potrà uscire da questa situazione mettendoci gli attributi, qualcosa in più che va oltre l’aspetto tecnico-tattico, gettando il cuore oltre l'ostacolo. La tifoseria è importante e matura, solo ottenendo risultati importanti potremo riportare i tifosi dalla nostra parte».

Allenamenti mai interrotti, dopo la brevissima sosta per le festività natalizie. I biancazzurri hanno svolto in questi giorni intense sedute atletiche agli ordini del prof. Capacchione ma anche tecnico-tattiche agli ordini di Giancarlo Favarin.

Dopo le ufficializzazioni degli under Lambone ('00), Sambou ('00) e Sevcik ('01), in ottica mercato sembra molto vicino il ritorno dell’esterno Ruben Nives (classe 2000), ad Andria fino ad inizio settembre, accasatosi poi all'Audace Cerignola. Con lui dovrebbe approdare alla corte del tecnico toscano anche un attaccante, in questo caso over, proveniente dai professionisti.