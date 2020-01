Fidelis, ufficiale il ritorno dell'esterno Nives

Ruben Nives nuovamente in maglia biancazzurra. Perfezionato dal responsabile dell’area tecnica Fabio Moscelli, il ritorno dell’esterno Ruben Nives che ha svolto la preparazione pre campionato con la Fidelis prima di passare al Cerignola. Ora il rientro in casa andriese del classe 2000 che lo scorso anno fu grande protagonista nel Savoia, in prestito da Lecce. Nives sarà subito a disposizione del tecnico Favarin.