Fidelis, Favarin pre-Gelbison: «Vincere e riconquistare i nostri tifosi»

Inizierà domani il girone di ritorno per la Fidelis Andria, al Degli Ulivi arriverà la Gelbison, in uno scontro salvezza importante per entrambe le squadre.

«Domani ricomincia un campionato, è il momento di dare una sterzata a questa stagione, iniziata male, continuata peggio, ma che dobbiamo raddrizzare -ha dichiarato in conferenza stampa pre-partita il tecnico Favarin- sarà una sfida impegnativa sotto il punto di vista agonistico, dobbiamo solo vincere».

Sarà, quindi, fondamentale fare bottino pieno nella sfida contro i campani riconquistando, oltre ai punti, anche i cuori della tifoseria, delusa da questa prima parte di stagione: «I tifosi sono un po' disinnamorati, ma sono importanti per noi e bisogna quanto prima riportarli al nostro fianco, affinché il Degli Ulivi torni ad essere un vero e proprio fortino, oggi terra di nessuno».

Infine un commento sul mercato, tra arrivi e cessioni Favarin può ritenersi soddisfatto: «Siamo arrivati a cambiare parecchio della rosa precedente, sicuramente è stato effettuato un salto di qualità, anche con l'innesto di under validi ed di esperienza. La società è vigile e continua comunque a lavorare».

Saranno tutti a disposizione per la sfida di domani pomeriggio, eccetto i nuovi arrivati Langone, squalificato, e Lugo Martinez, in attesa della risoluzione di alcuni problemi burocratici. Fischio d'inizio fissato per le 14.30.