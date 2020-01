Fidelis - Gelbison 2-1: Una doppietta di D'Orsi torna a far sorridere la Fidelis

La Fidelis ospita la Gelbison nella prima giornata del girone di ritorno, match fondamentale in ottica salvezza. Imperativo "tre punti" per gli uomini di Favarin, che devono ricucire anche lo strappo con la tifoseria, oggi in silenzio per i primi 45 minuti. Squadra praticamente rivoluzionata rispetto ad inizio stagione. Assenti questo pomeriggio i nuovi arrivati Langone e Lugo Martinez in attesa di risolvere i rispettivi problemi burocratici e l'attaccante Tedesco per influenza.

Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Degli Ulivi".

0' Inizia l'incontro.

4' Ci prova subito la Fidelis con uno spunto personale di Yeboah, che riceve palla sulla trequarti, avanza solitario verso sinistra e prova il tiro, conclusione potente, ma che termina sull'esterno della rete.

10' Si fa vedere anche la Gelbison, con un tiro di controbalzo di Onda dalla media distanza.

18' Calcio di punizione dal limite dell'area per la Fidelis, batte Palazzo, palla di poco alta sopra la traversa.

41' Cross di Palazzo dal lato corto dell'area di rigore per Yeboah, che a pochi passi da D'Agostino non riesce a colpire la sfera di testa. Sfuma un'altra occasione per i federiciani, che continuano a giocare solo nella metà campo ospite, ma con poca incisività in fase offensiva.

45'+1' Fine primo tempo.

-----------------------------

45' Inizia il secondo tempo.

46' Parte forte la Fidelis, Sambou serve Iannini che calcia a giro in piena area di rigore, salva D'Agostino all'incrocio dei pali. Sugli sviluppi dell'azione Iannini serve Palazzo che batte il portiere con un pallonetto da pochi passi, ma il guardalinee segnala una posizione di offside e il gol viene annullato.

50' Vantaggio Fidelis. Incursione di Sambou che serve D'Orsi al centro dell'area, il difensore andriese insacca di testa e porta avanti i suoi.

56' Espulso Porcaro tra le fila della Fidelis. Segantini sbaglia il disimpegno, il difensore andriese atterra Simonetti, pronto ad involarsi verso la porta e finisce anzitempo negli spogliatoi.

83' La Gelbison pareggia i conti su calcio di rigore. Uliano viene atterrato dopo un contrasto con Lanzolla, il Sig. Di Loreto di Terni indica il dischetto, dagli undici metri non sbaglia lo stesso Uliano. Poco prima, espulso anche Giancarlo Favarin per proteste.

90' Nuovo vantaggio Fidelis! Tiro di Sambou, sulla respinta di D'Agostino, l'esterno andriese serve di testa D'Orsi che insacca la sfera a pochi passi dalla linea di porta e firma la sua personale doppietta.

90'+5' Termina il match al Degli Ulivi col risultato di 2-1 in favore dei padroni casa.

COMMENTO

La Fidelis torna alla vittoria dopo il 5-1 inflitto il 24 Novembre sul campo della Nocerina e torna a sorridere. Gara dai due volti, dopo un primo tempo di scarsa incisività, gli uomini di Favarin ci mettono cuire e grinta fino agli ultimi istanti del match, portando a casa tre punti insperati dopo il pareggio du rigore dei campani. Domenica sfdia in trasferta contro l'Audace Cerignola.

TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Lanzolla, Porcaro, D'Orsi; Nives (88' Zingaro), Montemurro, Iannini, Nannola, Sambou; Palazzo (60' Forte), Yeboah.

A disposizione: Volzone, Zingaro, Massa, Sevcik, Forte, petruccelli, Daluisio, Piperis, Casella

Allenatore: Giancarlo Favarin.

GELBISON (3-5-2): D'Agostino; Giordano, Cassaro (75' Gori), De Gregorio; Onda, Marin, Uliano, Esposito (70' Zanghi), Caruso; Orlando (77' Tandara), Esposito.

A disposizione: Cefariello, Tagliamonti, Tandara, Passaro, Maio, Zullo, Gori, Zanghi, Tedesco.

Allenatore: Luigi Squillante.

ARBITRO: Sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni; ASSISTENTI: Sig. Simone Piomboni di Città di Castello, Sig. Maurizio Polidori di Perugia.

NOTE:

Reti: 50' D'Orsi

Ammoniti: 17' Onda (GE), 24' D'Orsi (FA), Iannini (FA)

Espulsi:

Angoli: 3-2

Recupero: 1' p.t.