Under 21 Futsal Andria, domenica al via il girone di ritorno

Domenica prossima al "Palasport" anche la compagine Under 21 della Florigel Futsal Andria inizierà il proprio girone di ritorno. A tracciare il bilancio della prima parte di stagione è il tecnico Pasquale Bussola: «Abbiamo fatto molto bene in questo girone d'andata nonostante la squadra sia composta da molti ragazzi nuovi e che per la prima volta si sono affacciati ad una realtà diversa come quella del futsal - spiega Bussola - sono contento di come si sono applicati e sono convinto che potranno dare anche di più nel girone di ritorno. Già domenica contro il Putignano vogliamo partire con il piede giusto e riscattare la cocente sconfitta dell'andata».

La classifica al momento vede i biancoazzurri al quarto posto con la terza miglior difesa. L'appuntamento è dunque fissato per domenica mattina alle ore 11.00 al "Palasport" per la prima di ritorno contro la New Team Putignano.