Fidelis, carica Langella: «A Cerignola senza paura»

Una vittoria tra le mura amiche che non arrivava da fine settembre, un 2020 inaugurato con tre punti importanti per ridare linfa alla risalita dalle grinfie della zona play-out: la vittoria contro la Gelbison ha sicuramente fatto ritrovare serenità e coraggio all'ambiente Fidelis. I biancazzurri domani pomeriggio affronteranno, invece, l'Audace Cerignola nel 19^ turno del Campionato di Serie D/H, per cercare continuità, contro un'avversario ostico e tra i più validi del torneo.

«Le vittorie in questo periodo sono importantissime, quella contro la Gelbison ci ha dato tanta fiducia ed è stata utile per il morale del gruppo -ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore in seconda Giovanni Langella- sappiamo la difficoltà del match di domani, conosciamo il blasone del Cerignola e le qualità dei calciatori che costituiscono il suo organico, sicuramente sono sfide che ci aiuteranno a crescere».

In settimana è stato ufficializzato l'acquisto del difensore croato Klepo, in un mercato invernale che sembra aver reimpostato gli equilibri tattici e numerici del gruppo. Langella, però, chiede ancora qualcosa: «Klepo è un giocatore interessante che arricchisce il nostro parco under, ora ben messo numericamente. I giovani si sono integrati al meglio, è stato svolto un'ottimo lavoro dalla società, adesso c'è un'altra aria rispetto ad inizio campionato. Un attaccante, al momento, sarebbe la ciliegina sulla torta».

Non ha timori per la sfida di domani il tecnico andriese, solo tanta fiducia nei propri ragazzi: «Da quando è arrivato Feola il Cerignola ha conquistato 8 risultati utili consecutivi, domani sarà un bel banco di prova e tutto dipenderà da noi stessi. Sono sicuro che, se esprimeremo in campo ciò che è stato espresso in settimana, ci toglieremo tante soddisfazioni. Non si deve aver timore di nessuno».

Non saranno del match, per qualifica, lo stopper Porcaro, il centrocampista Montemurro e la mezz'ala Langone. Con loro anche il tecnico Favarin, appiedato dal giudice sportivo per due giornate, dopo l'allontanamento dal campo avvenuto domenica nella sfida contro la Gelbison.

Fischio d'inizio fissato alle ore 15 allo stadio "Monterisi".