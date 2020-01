Cerignola - Fidelis 5-2: Longo firma il pokerissimo per i padroni di casa

L'Audace ospita i federiciani nel 19° turno del Campionato di Serie D/H. Fidelis in cerca di continuità dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro la Gelbison, in cerca punti fondamentali per risalire dalle grinfie della zona play-out. Il Cerignola è reduce da 8 risultati utili consecutivi, dall'arrivo in panchina di mister Feola. Ad oggi, sicuramente, rappresenta una delle squadre più in forma del torneo, squadra costruita per puntare nuovamente alla promozione in Lega Pro, dopo le note vicissitudini estive che ne hanno ostacolato l'approdo.

Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Monterisi".

3' Cross di Marotta dall'out di sinistra, in area ci arriva Sansone che cerca il tap-in vincente a pochi passi da Segantini, ma il portiere andriese è provvidenziale in un intervento che nega la gioia al centrocampista gialloblù.

9' Vantaggio Audace: Celentano crossa rasoterra al centro dell'area piccola, Rodriguez insacca direttamente da terra e porta subito avanti i suoi.

11' Ripartenza Cerignola, Rodriguez sfugge a centrocampo, Segantini bravo in uscita a scampare momentaneamente il pericolo, Sansone cerca di tornare sulla palla, ma libera Forte. Partenza super dei padroni di casa.

17' Raddoppio Cerignola: Cross dalla distanza di Coletti, taglio di Marotta, che prima supera Sambou e poi calcia a rete al volo.

21' Tris Audace: Marotta, praticamente dal fondo, serve Rodriguez che, all'altezza del vertice alto dell'area di rigore calcia potente in porta, insaccando nell'angolino basso alla sinistra di Segantini.

32' Palazzo accorcia le distanze per la Fidelis: spunto personale dell'attaccante andriese che riceve palla su lancio di Nives, vince un rimpallo in area e supera Sarri con una conclusione precisa e dalla giusta intensità.

35' De Cristofaro raccoglie una respinta corta di Sambou e calcia d'esterno, la sfera scheggia la traversa e termina sul fondo.

40' Yeboah accorcia ancora su rigore: Palazzo si procura un penalty, dagli undici metri non sbaglia Yeboah, che con freddezza insacca la sfera in rete.

43' Gol Cerignola: Rosania svetta in area su cross dalla sinistra di Marotta e insacca di testa. Fase concitata del match, Yeboah per la Fidelis era andato vicino al gol del pareggio, poi provvidenziale Segantini su conclusione di De Cristofaro.

45'+3' Termina il primo tempo.

------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco.

47' Gol Cerignola: Rodriguez riceve palla in profondità, si sposta sull'out di destra e serve al centro dell'area una palla che Longo deposita facilmente in rete.

66' Spettacolo Cerignola al "Monterisi". Veronica di De Cristofaro che salta un avversario sulla trequarti e libera palla sul il neo entrato Loiodice, il quale da sinistra serve al centro un cioccolatino per Rodriguez. L'attaccante ofantino centra ancora la traversa.

TABELLINO PRIMO TEMPO



AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Sarri; Celentano, Longhi, Syku (34' Rosania), Russo; De Cristofaro, Coletti, Longo (71' Caiazza), Marotta (64' Loiodice), Rodriguez, Sansone (59' Di Cecco). A disposizione: Tricarico, Tancredi, Muscatiello, Alfarano, Caiazza, Rosania, Di Cecco, Martiniello, Loiodice. A disposizione: Tricarico, Tancredi, Muscatiello, Alfarano, Caiazza, Rosania, Di cecco, Martiniello, Loiodice. All. Feola.



FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; D'Orsi, Lanzolla, Forte; Nives (57' Zingaro), Piperis (51' Petruccelli), Iannini, Nannola, Sambou (57' Stranges); Palazzo (76' Tedesco), Yeboah.

A disposizione: Volzone, Zingaro, Stranges, Sevčik, Petruccelli, Daluiso, Casella, Klepo, Tedesco.

Allenatore: Langella, squalificato Favarin.

ARBITRO: Sign. Claudio Campobasso di Formia; ASSISTENTI: Sign. Spagnolo di Reggio Emilia , Sign. Maiorino di Nocera I.

NOTE:

Reti: 9' Rodriguez (CE), 17' Marotta (CE), 21' Rodriguez (CE), 32' Palazzo (FA), 40' Yeboah (FA), 43' Rosania (CE), 47' Longo (CE)

Ammoniti: 40' Coletti (CE), 74' Palazzo (FA)

Espulsi: /

Angoli: 0-1

Recupero: 3' p.t.