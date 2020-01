Fidelis - Gladiator 0-2: Blackout Andria nel finale e scontro salvezza ai campani

Gara senza appello questo pomeriggio per la Fidelis Andria, che al "Degli Ulivi" ospita il Gladiator in un match cruciale per risalire dalla zona play-out e raggiungere quanto prima l'obbiettivo salvezza. I campani sono reduci al pareggio su rimonta inflitto alla capolista Bitonto, i biancazzurri vengono da una settimana complicata dopo l'atto intimidatorio subito in settimana dal d.s. Moscelli e devono necessariamente riscattare la tennistica sconfitta subita domenica contro il Cerignola.



Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Comunale".

0' Inizia il match.

2' Azione in avanti della Fidelis, Nannola riceve palla in area, prova la conclusione, ma strozza troppo il tiro. Palla sul fondo.

10' Calcio di punizione dalla media distanza per gli ospiti: batte Sorrentino che scodella al centro dell'area, Di Pietro svetta e colpisce di testa la sfera, para a terra Volzone.

20' Palazzo ruba palla a un difensore sulla trequarti, serve Yeboah che si invola verso la porta e calcia potente, Fusco è attento e non lascia passare la sfera.

33' Scambio tra Palazzo e Yeboah al limite dell'area, si inserisce Nannola che riceve palla e calcia da terra, contrastato da un avversario.

45'+5' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi". Prima frazione senza troppe emozioni, gara equilibrata tra due squadre poco incisive negli ultimi 15-20 metri.

--------------------

45' Inizia la seconda frazione di gioco.

50' Ci prova subito il Gladiator con una conclusione di Di Paola dalla distanza, palla sul fondo.

51' Risponde la Fidelis: avanzata di Palazzo sull'out di destra, l'attaccante andriese serve una palla al centro dell'area, raccoglie Nannola che prova la conclusione, ma il suo tiro è troppo debole e para facile Fusco.

56' Incornata di Nannola su cross da sinistra di Montemurro, la sfera termina di poco alta sopra la traversa.

59' Spunto personale di Palazzo che prova la conclusione dalla trequarti, ma sbaglia totalmente la mira e manda la sfera sul fondo.

84' Calcio di punizione per la Fidelis: spiovente di Iannini, ci arriva Lanzolla che colpisce di testa, ma manda di poco a lato

88' Vantaggio Gladiator: ennesima amnesia difensiva dei biancoazzurri, perde palla Zingaro, recupera Rekic che salta Volzone, pessimo nell'uscita e insacca firmando il vantaggio.

91' Raddoppio Gladiator: Di Paola firma il 2-0 per gli ospiti. L'attaccante campano riceve palla in piena area dopo un rimpallo della difesa andriese e calcia in porta, mettendo anche la sua firma del tabellino dei marcatori.

90'+6' Termina il match.

COMMENTO

Amara sconfitta per gli uomini di Favarin in uno degli scontri salvezza più importanti di questa seconda parte del campionato. Biancazzurri che vanno da subito alla ricerca del vantaggio, ma devono far conto con le proprie numerose lacune tecnico-tattiche, nonostante il pallino del gioco in mano per quasi tutto l'arco dell'incontro. Gladiator cinico nel finale a sfruttare gli ennesimi blackout difensivi dei padroni di casa. Domenica sfida in trasferta contro il Casarano.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Volzone; Lanzolla, Porcaro (85' Stranges), D'Orsi; Zingaro, Montemurro, Iannini, Nannola, Langone; Palazzo (66' Tedesco), Yeboah. A disposizione: Segantini, Sambou, Stranges, Sevcic, Forte, Petruccelli, Piperis, Klepo, Tedesco. Allenatore: Langella, squalificato Favarin.

GLADIATOR (4-2-3-1): Fusco; Vitiello, Marraucco, Sall, Grimaldi; Vitiello, Ziello (66' Capone); Troianiello (54' Di Finzio), Sorrentino (73' Rekik), Di Pietro (82' Prevete); Del Sorbo (35' Di Paola)

A disposizione: De Lucia, Prevete, Marzano, Rekik, Di Finizio, Pantano, Capone, Di Monte, Di Paola. Allenatore: Pasquale Borrelli.

ARBITRO: Sig. Tesi di Lucca; ASSISTENTI: Sig. Marconi di Lucca, Sig. Baschieri di Lucca

NOTE:

Reti: 88' Rekik, 91' Di Paola

Ammoniti: 6' Montemurro (FA), 12' D'Orsi (FA), 39' Di Paola (GLA), 44' Grimaldi (GLA)

Espulsi:

Angoli: 3-0

Recupero: 5' p.t.