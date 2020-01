Francesco Fiore torna in serie A, sarà assistente in Fiorentina - Genoa

L'arbitro andriese Francesco Fiore, facente parte della Sezione Arbitrale di Barletta, sarà impegnato nell'incontro tra ACF Fiorentina e Genoa CFC, valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A Tim.

Il match è in programma sabato allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00. Fiore ricoprirà il ruolo di assistente dell'arbitro Orsato, insieme a lui ci saranno anche Caliari come altro assistente, Irrati nel ruolo di quarto uomo, mentre Giacomelli e Lo Cicero si occuperanno della Var.

Una nuova opportunità per mettere in risalto il proprio talento, una tappa importante di un percorso che ormai da molti anni vede il fischietto andriese esser designato per importanti incontri di calcio nelle massime serie calcistiche italiane, in un periodo storico caratterizzato da costanti modifiche a livello regolamentare e dall'introduzione di innovative forme tecnologiche a coadiuvare le decisioni del direttore di gara, limitando al millimetro i margini di errore e richiedendo sempre maggior attenzione e premura nelle scelte. Quella di sabato sarà la 91^ designazione della sua carriera.