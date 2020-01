Fidelis, Favarin pre-Casarano: «Un risultato positivo ci darebbe maggior fiducia»

«Sono fiducioso per il lavoro che viene svolto in settimana, anche dopo una sconfitta “cocente” come quella di domenica. L’entusiasmo e la voglia di riscatto che questi ragazzi ci mettono sicuramente è tanta, prima o poi la buona sorte sarà dalla nostra parte».

Ha aperto con queste parole la conferenza stampa odierna il tecnico dei biancoazzurri Giancarlo Favarin, in vista della sfida che vedrà la Fidelis affrontare il Casarano, domani pomeriggio al “Capozza”. Un match su un campo ostico e contro un avversario che lotta per rientrare nella virtuale griglia play-off.

Troppe amnesie difensive, gravi errori dei singoli e poca incisività negli ultimi 15-20 metri, a caratterizzare, soprattutto negli ultimi incontri, le lacune della squadra: «In questi frangenti purtroppo ci manca la serenità, i ragazzi soffrono spesso il fattore risultati, la paura della classifica. L’errore che si concede lo si paga caro e non si riesce a reagire, per ansia e pressione, sia in attacco che in fase difensiva».

In settimana è approdato alla corte del tecnico toscano l’attaccante Mark Gulic: «È un ragazzo giovane che può giocare sia come prima, che come seconda punta, la sua forma non è ottimale, nel suo campionato c’era la sosta invernale e ultimamente si stava allenando da solo. Potrà darci circa un tempo, ma sarà comunque a disposizione della squadra già a partire da domani».

«Ciò che ci manca è un risultato positivo -conclude Favarin- farlo a Casarano contro una squadra importante ci darebbe sicuramente maggior fiducia. Dovremo essere compatti e convinti che abbiamo i mezzi per poter far risultato da tutte le parti. Abbiamo dei giocatori che necessitano di trovare minutaggio, e devono essere tutti sulla corda per arrivare ad una condizione accettabile, ci saranno inevitabilmente alcune novità nell’undici di partenza»