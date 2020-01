La Virtus Andria soccombe 6-1 al Sant'Angelo dei Ricchi contro l'Ideale Bari

Diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria pugliese girone A, al "Sant'Angelo dei Ricchi" di Andria si sfidano i padroni di casa della Virtus Andria e l'Ideale Bari.

La giovane squadra di casa di mister Vito Fanelli opposta all'esperta squadra ospite ha lottato soprattutto nei primi di gioco quando al 5' andava vicina alla rete del vantaggio con un colpo di testa di Rizzi finito di poco a lato.

Al 18' poi arriva l'episodio che ha condizionato il match con l'infortunio accorso al portiere biancoazzurro Zingaro che in un fortuito scontro di gioco all'interno dell'area di rigore viene colpito alla testa da una tacchettata, sanguinante e con un taglio sulla fronte finisce in ospedale.

Al suo posto tra i pali ci va il giovanissimo De Blasio, classe 2003 all'esordio in campionato e l'Ideale Bari sfruttando la poca esperienza del portiere di casa e in più la condizione mentale dei calciatori di casa preoccupati per le condizioni di Zingaro, dilaga.

Al 24' apre le marcature Di Bari di testa dopo un'azione d'angolo. Due minuti dopo arriva il raddoppio di De Tommaso su calcio di punizione. Al 30' arriva il tris ancora con De Tommaso che sfrutta un suggerimento da sinistra di Portoghese. Al minuto 38 è ancora il capotano degli ospiti Di Bari a fare centro in girata sfruttando un cross da sinistra.

La prima frazione di gioco termina con un perentorio 0-4 per gli ospiti con la gara chiusa e virtualmente in cassaforte per gli uomini allenati da mister Giusto.



Nella ripresa arriva la quinta rete dell'Ideale con Gissi al 55'. Al 58' sussulto d'orgoglio della Virtus che segna grazie al neo entrato Lorenzo Scamarcio che in mischia batte Anaclerio con un colpo di testa.

Nel finale, al minuto 87 arriva il sesto gol degli ospiti con Mincuzzi.



Una gara da dimenticare per il team biancoazzurro che deve dimenticare in fretta questo brutto scivolone interno e ora la zona playout dista solo un punto.

Infatti la squadra di mister Fanelli resta a 15 punti in quartultima posizione ma deve guardarsi le spalle, visto che in terzultima posizione c'è il Real Sannicandro a quota 14 poi c'è la Nuova Daunia Foggia a 13 e lo Stornarella ultimo a 12.

Insomma ci sarà da lottare per conquistare la salvezza. Prossima gara in trasferta contro il Real Zapponeta.



Vicinanza e un augurio di pronta guarigione al portiere Stefano Zingaro.



VIRTUS ANDRIA vs IDEALE BARI 1-6



VIRTUS ANDRIA: Zingaro (20' De Blasio), Zecchillo, Paradiso (46' Scamarcio), Caputo (81' Montrone), Addario, Rizzi, Sgarra, Amorese D., Fiore, Civita, Di Palo (59' Di Palma).

A disposizione: Nicolamarino, Di Chio. All. Vito Fanelli



IDEALE BARI: Anaclerio, Pirino, Portoghese (85' Papeo), Losito (88' Loiacono), Mileto, Lavermicocca (75' Epifanio), Visaggi, Di Bari, Gissi (81' Giangregorio), De Tommaso (83' Vitale), Mincuzzi.

A disposizione: Liso, Visceglie, Del Zotti, De Giosa. All. Marco Giusto



MARCATORI: 24' Di Bari (IB), 26' De Tommaso (IB), 30' De Tommaso (IB), 38' Di Bari (IB), 55' Gissi (IB), 58' Scamarcio (VA), 87' Mincuzzi (IB)



NOTE: ammoniti Caputo, Fiore, Scamarcio (VA), De Tommaso (IB)