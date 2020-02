Fidelis - Francavilla, Favarin alla vigilia: «Bisognerà vincere, i punti valgono doppio»

La Fidelis Andria domani pomeriggio ospiterà il Francavilla nella 22^ giornata del campionato di serie D, girone H. Una gara senza appelli per i federiciani che metterà a disposizione punti pesantissimi in ottica salvezza.

«Abbiamo dissipato dei punti nelle ultime partite, anche per via di errori personali e per la poca serenità -ha dichiarato nel corso della conferenza stampa pre partita il tecnico Favarin- Bisognerà solo vincere, i punti in queste occasioni valgono doppio. Abbiamo la necessità di ritrovare anche il fattore “Degli Ulivi”. Ai ragazzi dico sempre di valorizzare la prestazione personale, di fare una partita senza lasciar nulla dietro, con agonismo, fiducia e convinzione».

Il Francavilla continua a sostare in penultima posizione, nonostante la presenza di elementi di spessore all’interno del proprio organico: «Spesso si cercano pedine dalla giusta esperienza per rimediare a situazioni inaspettate. Non è detto che ciò porti sempre benefici, bisogna indovinare i profili più adatti. Quando diventa difficile venir fuori da situazioni di bassa classifica, però, è inevitabile cercare innesti di maggiore qualità e personalità».

A poche ore dallo scoccare del gong finale di questa sessione invernale di calciomercato, la società ha ufficializzato il tesseramento del portiere classe 97’ Stefano Tarolli, ex Foggia e Virtus Francavilla, per cercare di rimediare alle lacune del reparto arretrato che stanno costando care al cammino dei federiciani: «Sono stato fermo e avevo voglia di rientrare, mi sono allenato ogni giorno e sono pronto fisicamente, ho la voglia e la motivazione giusta per dare il mio appoggio alla squadra. Andria è una piazza che non ha bisogno di presentazioni, non ho paura del periodo. Il gruppo mi ha accolto molto bene, non vedo l’ora di scendere in campo e trasmettere sicurezza».