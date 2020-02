Fidelis - Francavilla 1-0: Sambou regala ai biancoazzurri tre punti pesantissimi in ottica salvezza

La Fidelis Andria ospita il Francavilla nella 22^ giornata del campionato di serie D/H. In palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Lucani penultima posizione, a un solo punto dai federiciani. Esordio da titolare in porta per il nuovo arrivato Tarolli tra le fila degli andriesi. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Comunale".

0' Inizia il match.

3' Lancio lungo di Iannini agli indirizzi di Palazzo che si invola verso la porta, ma spara alto a pochi passi da Caruso.

11' Calcio d'angolo per il Francavilla, incornata di Farinola in piena area di rigore, palla di poco sopra la traversa.

23' Espulso Langone tra le fila dei federiciani. Contatto con un avversario in area di rigore. Per il sig. Rinaldi il centrocampista azzurro si lascia andare e viene punito con un secondo giallo, dopo un fallo precedente a centrocampo punito anch'esso con un'ammonizione. Andria in dieci uomini.

24' Arriva subito la reazione della Fidelis, spunto personale di Yeboah che prova la conclusione dalla media distanza. Para a terra Caruso.

41' Tarolli sbaglia il rilancio, Mancino recupera palla e prova la conclusione dai 25 metri, ma è attento in questa occasione l'estremo difensore andriese.

45'+3' Sponda di Yeboah per Petruccelli che calcia dalla distanza, la sfera termina alta di poco.

45'+5' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi"

-----------------------------------------

45' Inizia la seconda frazione.

56' Puntoriere conclude in sforbiciata un'azione offensiva degli ospiti ben orchestrata sul binario destro, Tarolli prodigioso nell'intervento che slava tutto mandando la sfera in corner.

57' Espulso anche D'Orsi per doppia ammonizione. Il difensore andriese trattiene la maglia a Mancino lanciato verso la porta e finisce anzitempo negli spogliatoi. Fidelis ora in nove uomini.

59' Continua a soffrire la Fidelis, colpo di testa di Farinola su cross da destra di Fanelli, palla che scheggia la traversa.

66' Conclusione dai 20 metri di Mancino, Tarollli si distende e blocca la sfera.

82' Vantaggio Fidelis! Calcio d'angolo battuto da Zingaro, in area ci arriva Sambou che di testa non perdona, firmando l'1-0 andriese. Esplode il "Degli Ulivi".

89' Attacca il Francavilla alla ricerca del pareggio, si difende l'Andria.

90'+5' Termina il match.

COMMENTO

Vittoria importantissima per i biancazzurri, che al "Degli Ulivi" battono il Francavilla in uno degli scontri salvezza più importanti di questa seconda parte di stagione. Decisivo il gol di Sambou per i padroni di casa, che terminano la sfida in nove per le espulsioni di Langone e D'Orsi. Tre punti pesantissimi quelli ottenuti questo pomeriggio. Ora l'inevitabile continuità. Domenica trasferta in quel di Brindisi.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Tarolli; Lanzolla (18' Klepo), D'Orsi, Porcaro; Nives (64' Zingaro), Petruccelli (69' Sambou), Iannini, Langone, Nannola; Palazzo (34' Montemurro), Yeboah (69' Gulic). A disposizione: Segantini, Zingaro, Montemurro, Sambou, Gulic, Stranges, Sevcik, Piperis, Langone, Klepo, Tedesco. Allenatore: Giancarlo Favarin.

FRANCAVILLA (4-3-3): Caruso; Grieco, Cabrera (69' Grandis), Quinto, Farinola; Fanelli (69' Flordelmundo), Petruccetti (73' Benevegna), Mancino; Carella, Maione, Nolè (17' Puntoriere). A disposizione: Centonze, Benvenga, Ferraiolo, Diop, Grandis, Grandis, Frondelmundo, Puntoriere, Falzetta. Allenatore: Ranko Lazic.

ARBITRO: Sig. Rinaldi di Bassano del Grappa; ASSISTENTI: Sig. Dell'Arciprete di Vasto, Sig. De Santis di Avezzano.

NOTE:

Reti: 82' Sambou

Ammoniti: 6' Farinola11' D'Orsi (FA), 11' Cabrera (FRA), 13' Langone (FA), 22' Langone (FA), 49' Petruccetti (FRA), 57' D'Orsi, 82' Sambou (FA), 89' Gulic (FA), 91' Mancino (FRA)

Espulsi: 23' Langone (FA), 57' D'Orsi (FA)

Angoli: 4-4

Recupero: 5' p.t., 5' s.t.