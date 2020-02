Fidelis, Favarin in vista del derby col Brindisi: «Gara importante, sono fiducioso»

Vigilia di derby per la Fidelis Andria, che domani pomeriggio sarà di scena al “Fanuzzi” di Brindisi per cercare di conquistare punti preziosi in ottica salvezza, dopo l'incoraggiante vittoria ottenuta in doppia inferiorità numerica nello scontro diretto col Francavilla.

Una settimana piuttosto particolare quella appena trascorsa, con le iniziali dimissioni di Aldo Roselli dal ruolo di presidente, poi ritirate giovedì pomeriggio in occasione di una conferenza stampa fiume.

«Abbiamo svolto una settimana più serena delle altre -ha dichiarato in conferenza stampa pre partita il tecnico Favarin- domenica abbiamo vinto una partita molto importante, i ragazzi ci hanno messo impegno e dedizione. Domani ci aspetta una gara complicata, contro un avversario che in casa sa farsi rispettare e con un buon organico a disposizione. Loro hanno qualche punto in più di noi in classifica, sono più tranquilli, ma questo è un girone imprevedibile in cui c’è bisogno di far sempre risultato».

Inevitabile, poi, un commento sulla contestazione attuata dalla Curva Nord nei confronti della compagine dirigenziale, durante l’ultimo incontro di campionato. Contestazione madre proprio delle recenti fibrillazioni societarie: «La società non merita di essere trattata come è stato fatto domenica, è un’annata, come ben si sa, in cui si sono avvicendate tante problematiche, loro sono importanti per noi, ma devono darci una mano. È giusto che ora prendano una posizione. Noi, in ogni caso, continueremo a lottare per raggiungere quanto prima la salvezza».

Domani pomeriggio non saranno del match Langone e D'Orsi, per squalifica, e Lanzolla, infortunato. Per la Fidelis, però, i cambi sono stati spesso un valore aggiunto in questo girone di ritorno: «Chi entra dà spesso garanzie, domani ci saranno alcuni assenti e sicuramente vedremo in campo alcune pedine diverse. Klepo, ad esempio, subentrato Domenica, ha soddisfatto le aspettative. Abbiamo fiducia in questi ragazzi che si stanno impegnando tanto. Dopo gli acquisti del mercato invernale, ci sono più possibilità di scelta. Sono tutti importanti per la squadra».