Virtus Andria, sconfitta in rimonta contro l'Audace Cagnano

Solito copione di questa deludente stagione della Virtus Andria. Sistematicamente i biancoazzurri passano in vantaggio e poi si fanno rimontare dagli avversari.

La ventesima giornata del campionato di Prima Categoria pugliese girone A mette di fronte i biancoazzurri locali contro i garganici dell'Audace Cagnano.

Dopo soli due minuti di gioco il match si sblocca: Francesco Amorese con furbizia recupera un buon pallone e serve Fiore il quale vede libero Domenico Amorese che conclude a rete e trova il vantaggio per la Virtus. Ancora in rete il bomber degli andriesi al nono centro in campionato (il tredicesimo stagionale considerando le 4 reti segnate in Coppa Puglia). Gli ospiti reagiscono e trovano il pari al 32' con La Torre che si fa trovare pronto col destro in area di rigore sfruttando un cross basso proveniente dalla fascia destra. Il primo tempo termina 1-1.

Nella ripresa la squadra biancoazzurra nei primi minuti potrebbe trovare la rete del vantaggio ma Andrea Fiore spreca la chance calciando la sfera a lato da buona posizione. Come al solito se sbagli paghi e così al 53' gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Michele Caputo con un'azione fotocopia della prima rete con il terzino ospite che la mette dentro di testa su cross proveniente da destra. I padroni di casa tentano di reagire ma la rete del pari non arriva.

Ancora una sconfitta per gli uomini di mister Fanelli, a corto di uomini e troppo fragile psicologicamente. Subire spesso rimonte pur giocando un calcio apprezzabile deve far pensare e sicuramente il morale ora è ancor più basso L'Audace Cagnano pur senza strafare e limitandosi al compitino riesce a portare a casa tre punti importanti in chiave salvezza. I biancoazzurri ora invece sono penultimi in classifica fermi a quota 15 a -2 dalla coppia Nuova Daunia Foggia-Real Sannicandro in terzultima posizione e a +2 sull'ultima in classifica lo Stornarella (13 punti).



Il tempo scorre, le gare da disputare diventano sempre meno e la montagna da scalare verso la salvezza appare sempre più ripida.

Domenica prossima per la Virtus Andria ci sarà la proibitiva trasferta sul campo della capolista Foggia Incedit.