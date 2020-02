Fidelis, Favarin in vista dell'Agropoli: «​Gara vitale per la nostra stagione»​

Imperativo tre punti per la Fidelis Andria, che domani pomeriggio ospiterà al Degli Ulivi la cenerentola Agropoli. Vietati passi falsi, quindi, per continuare a credere nella salvezza diretta in quarta serie.

I federiciani sono reduci da una piccola parentesi positiva, dopo le gare contro Francavilla e Brindisi. Quattro punti in due giornate e difesa imbattuta: dati incoraggianti, con effetti importanti soprattutto sull’aspetto psicologico del gruppo.

«A Brindisi ad un tratto si è avuta la paura di subire l’ennesima beffa ed è arrivato il pareggio -ha dichiarato il tecnico Favarin in conferenza pre-gara- Domani avremo una partita vitale, una gara contro una squadra che non ha nulla da perdere, bisognerà vincere, con uno sguardo anche alle dirette concorrenti. A questo punto della stagione anche ciò che fanno gli altri diventa importante».

Non sarà del match, squalificato per doppia ammonizione, il centrocampista Iannini. Una grossa perdita alla quale dover inevitabilmente porre rimedio: «Gaetano ha esperienza, qualità e sa prendersi determinate responsabilità. La sua assenza in una gara come quella di domani si farà sentire, ma si dovrà far bene comunque. La rosa ora è più lunga più valida, abbiamo totale fiducia in chi prenderà il suo posto».

Se in qualche modo si è riusciti a sovvertire il trend negativo in fase difensiva, poco produttivo appare, invece, il reparto avanzato. Un po' un inversione di ruoli, dopo le ultime uscite stagionali che avevano visto la Fidelis trovare spesso la via del gol, incassando allo stesso tempo un numero considerevole di marcature: «Bisogna trovare equilibrio, a Brindisi, ad esempio, abbiamo lasciato troppo soli gli attaccanti, il centrocampo non ha spesso accompagnato l’avanzata offensiva, così come gli esterni nella seconda parte della gara. Dobbiamo farlo di più, creando maggiore presenza in area di rigore».

Tutti a disposizione del tecnico Favarin per la sfida di domani pomeriggio, compresi Lanzolla e Sevcik che hanno smaltito i loro problemi fisici. Tornano a disposizione anche D’Orsi e Langone. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.