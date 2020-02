Fidelis - Agropoli 2-0: I biancazzurri ottengono il terzo risultato utile consecutivo

La Fidelis Andria ospita la cenerentola Agropoli nella 23^ giornata di campionato. I biancoazzurri sono reduci da una piccola parentesi positiva, dopo le gare contro Francavilla e Brindisi. Vietato sbagliare questo poneriggio, per continuare a credere nella permanenza diretta in quarta serie. Favarin deve rinunciare a Iannini, squalificato per doppia ammonizione. Ritrova Langone in mezzo al campo. Tandem d'attacco formato da Gulic e Palazzo.

Di seguito la cronaca testuale, live dal "Comunale".

0' Inizia il match.

8' Il primo squillo del match è di marca biancazzurra. Traversone basso di Zingaro dalla destra agli indirizzi di Palazzo, che stoppa e prova la conclusione. Tiro debole e centrale. Para a terra Sanchez.

17' Ancora Andria pericolosa: Zingaro batte un calcio d'angolo dalla destra, Sanchez respinge con i pugni, sulla palla si avventa Montemurro che colpisce di testa, ma è prodigioso il salvataggio sulla linea un difensore ospite.

34' Calcio di punizione da posizione defilata per la Fidelis. Petruccelli va alla battuta, svetta dalla mischia Forte, che manda però la sfera alta sopra il montante.

45'+2' Vantaggio Fidelis! Triangolo tra Sambou, Palazzo e Gulic, l'attaccante croato riceve in piena area e insacca, con un preciso rasoterra, nell'angolino alla sinistra di Sanchez. E' il gol che sblocca la gara e chiude la prima frazione di gioco.

45'+2' Termina il primo tempo.

---------------------------

45' Inizia la seconda frazione.

47' Altro scambio Gulic-Palazzo al limite dell'area, quest'ultimo prova il pallonetto a sorprendere Sanchez, ma la palla è troppo alta.

56' Occasione Fidelis. Cross di Petruccelli per Palazzo che in piena area di rigore colpisce di testa in torsione. Sfera sul fondo.

62' Punizione velenosa di Doto che impegna Tarolli, bravo a distendersi e a scampare il pericolo.

67' Respinta corta della difesa ospite, raccoglie Palazzo che ci prova d'esterno dalla media distanza, palla sul fondo.

71' Ci prova anche Yeboah, subentrato a Palazzo, con un tiro dal limite. Sanchez blocca senza difficoltà.

72' Raddoppio Fidelis con Yeboah che stavolta non perdona! L'attaccante andriese riceve palla lungo l'out di destra, si invola verso la porta e calcia, quasi indisturbato, sul secondo palo dove Sanchez non ci arriva.

90'+2' Espulso Orefice tra le fila dell'Agropoli per doppia ammonizione, dopo un intervento irregolare nel cerchio di centrocampo.

90'+5' Termina l'incontro.

COMMENTO

Terzo risultato utile consecutivo per i biancoazzurri che battono l’Agropoli fanalino di coda, recuperando punti sulla zona salvezza. Domenica prossima nuovo scontro salvezza, in trasferta contro il Grumentum.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Tarolli; D'Orsi, Porcaro, Forte; Zingaro (64' Nives), Langone (28' Sambou), Montemurro, Petruccelli (Stranges), Nannola; Palazzo (69' Yeboah), Gulic (88' Piperis). A disposizione: Segantini, Nives, Sambou, Tedesco, Stranges, Sevcik, Piperis, Langone, Klepo, Yeboah, Di Palma. Allenatore: Giancarlo Favarin.

AGROPOLI (3-5-2): Sanchez; Matrone, Di Lascio, Tozzi, Mariani (82' Stratioti); Carrafiello, Numerato (94' Di Filippo), Cozzolino, Drefice; Doto (79' Ceriani), Proto (54' Ziroli). A disposizione: Selva, Ziroli, Stratoti, Trabelsi, Ceriani, D'Ambrosio, Del Negro, Di Filippo, Scarcia. Allenatore: Gianluca Procopio.

ARBITRO: Sig. Bozzetto di Bergamo; ASSISTENTI: Sig. Bernasso di Milano, Sig. Romani di Isernia.

NOTE:

Reti: 45'+2' Gulic (FA), 72' Yeboah (FA)

Ammoniti: 22' Langone (FA), 64' Orefice (A) 66' Carrafiello (A), 90' Numerato (A)

Espulsi: \

Angoli: 6-2

Recupero: 2' p.t., 5' s.t.