Fidelis alla ricerca di punti anche in trasferta, Favarin: «​Contro il Grumentum una battaglia»

«La partita contro il Grumentum di un girone fa ci ha messo davanti questo campionato così particolare. Quella di domani sarà una battaglia, contro una squadra combattiva, servirà una gara attenta e andranno sfruttati gli episodi».

Ha esordito così in conferenza stampa pre-partita il tecnico dei biancazzurri Giancarlo Favarin, in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Grumentum, una delle squadre più ostiche e scorbutiche della parte bassa della classifica. Un momento cruciale della stagione, in cui la bagarre tra play-out e salvezza diretta è ancora molto aperta.

Il mini ciclo di gare contro Grumentum, Fasano e Nardò, dopo gli scontri diretti già affrontati in questa seconda parte di stagione, risulta di fondamentale importanza al fine di raggiungere la salvezza entro il termine della regular season. L’attacco in questo momento offre maggiori possibilità rispetto ad alcuni mesi addietro. Il tecnico toscano, nel frattempo, pensa anche ad alcuni cambiamenti dal punto di vista tattico: «Il trittico di gare fino alla sfida contro il Nardò sarà vitale, con partite da non perdere. Essendo costretti a vincere abbiamo provato nuove soluzioni, tra cui la difesa a quattro e l’attacco a tre. I ragazzi stanno lavorando bene, sono tutti sulla corda e anche chi ultimamente è subentrato a gara in corso ha dato il massimo».

Tutti convocati per la sfida di domani pomeriggio. Ci sono anche Sevcik e Lanzolla in via di completo recupero dai loro rispettivi infortuni e Iannini, rientrante dopo il turno di squalifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 allo stadio “Sanchirico” di Marsicovetere.