Fidelis Andria Handball, ripresa amara: l'Altamura si impone 24-21 a domicilio

Ripresa del campionato amara per la Fidelis Andria Handball. I ragazzi di coach Colasuonno cedono l’intera posta in palio ai padroni di casa murgiani autori di una partita solida in difesa e maggiore incisività in attacco rispetto alla squadra andriese.

Al 15’ del primo tempo il risultato è di 12-6 in favore dei padroni di casa, ma con un parziale di 4-2 il primo tempo termina 14-10. Importante inizio di secondo tempo dove gli andriesi con maggiore compattezza in difesa e buone ripartenze veloci riescono a portare l’incontro in parità a 8’ dalla fine (19-19). L’inerzia dell’incontro sembrava pendere a favore della Fidelis, ma qualcosa non è andata bene, complice qualche fischiata dubbia nei momenti decisivi e che ha innervosito e poi demoralizzato la squadra. A 1’ dalla fine la Fidelis sbaglia la palla del 23-22 che avrebbe tenuto aperta qualche speranza di pareggiare la partita, ma nell’ultimo attacco della gara l’ Altamura segna il goal del 24-21 che ha chiuso la partita.

«Una serie di errori al tiro, errori di frenesia ed errori tecnici che non siamo abituati a vedere hanno inciso sul risultato”-ammette coach Colasuonno- i ragazzi hanno fatto un gran recupero nel secondo tempo, ma qualcosa non è andato negli ultimi 7-8’, complice secondo me un clima e comportamento inspiegabilmente ostile e burrascoso della direzione di gara, secondo me, con alcune decisioni quantomeno dubbie, che non vuole essere una scusante, ma che ha avuto il suo peso. Ora in settimana parlerò con i ragazzi e lavoreremo sugli errori in vista della partita contro Terranova di sabato prossimo. Il campionato è ancora lungo e tutto da giocare».

TABELLINO

ALTAMURA: Paolicelli 7, Lanzolla 6, Tortorelli 5, Loporcaro 3, Denora 2, Chironna 1, Pepe, Garzon, Castellano, Cavallo, Cirrottola, Lorusso, Popolizio, Simone. All.: Santoro Gennaro

FIDELIS ANDRIA: Chenais 9, Martucci 6, Degiorgio 3, Capozza 2, Cavaliere 1, Zagaria M., Esposto, Cannone R., Dentico, Guglielmi, Santovito, Terlizzi, Zagaria A., Losciale, Cannone N., D’Ettole. All.: Colasuonno Riccardo

ARBITRI: Fato G. - Guarini L.

RISULTATI 7^ GIORNATA:

Altamura - F. Andria 24-21

Terranova - Ginosa 21-17

Gymnica S.-Crotone ANNULLATA

Riposa: Fasano

CLASSIFICA

Fidelis Andria 8 punti

Fasano 7 “

Altamura 7 “

Crotone 4 “

Terranova 4 “

Ginosa -8 “

*Gymnica Sveva RITIRATA

* Gymnica Sveva si è ritirata dal campionato.

PROSSIMO TURNO 22/02:

Fidelis Andria - Terranova

Crotone - Fasano

Ginosa - Gymnica S. ANNULLATA

Riposa: Altamura