La Fidelis ospita il Fasano al "Degli Ulivi", Favarin: «Vietato sbagliare»

Al “Degli Ulivi” arriva il Fasano e l’Andria è nuovamente costretta a non sbagliare per continuare a credere nella salvezza diretta in quarta serie, dopo il passo falso di domenica scorsa a domicilio del Grumentum.

Errori individuali, amnesie difensive e la poca incisività del reparto avanzato, dopo la piccola parentesi positiva delle precedenti tre giornate, hanno rimesso i biancazzurri difronte all’incubo sconfitta: «Un risultato inaspettato dopo tre partite che ci avevano dato ossigeno e fiducia -ha commentato in conferenza pre-partita il tecnico Favarin- Abbiamo ripreso tre gol su errori individuali. Evidentemente è un problema che non è stato ancora risolto».

All’andata finì 3-2 su rimonta per i padroni di casa. La Fidelis riuscì a dominare per almeno un’ora sul manto erboso del “Curlo”, crollando dopo il doppio vantaggio iniziale: «Una Fidelis che dopo quell’ottimo primo tempo forse non si è più vista. È crollata proprio lì, con un contraccolpo che ha portato ad ulteriori risultati negativi. Penso, allora, che non si riesca psicologicamente a sostenere la pressione di piazza e classifica».

Favarin pensa anche ad alcune novità sotto il punto di vista tattico: «Stiamo pensando ad altre soluzioni. Abbiamo provato la difesa a quattro, ma gli infortunati non ci aiutano. Continuiamo a provare il 3-5-2 che è il modulo al momento meglio assimilato. Ci saranno, però, singoli cambiamenti nell’undici di partenza».

Il Fasano si è rivelata una delle più piacevoli sorprese di questo girone H di Serie D. Una squadra che può permettersi di vivere questa parte finale di campionato sicuramente con maggiore serenità. Un altro importante appuntamento aspetta, però, i biancazzurri di mister Laterza: la finale di Coppa Italia Dilettanti.

Ancora in dubbio per domani Porcaro e Sevcik tra le fila dei federiciani. Fischio d’inizio fissato per le ore 15. La società, per l’occasione, ha attuato una consistente riduzione dei costi dei tagliandi per assistere al match. Obiettivo chiamare a raccolta la città.