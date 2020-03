Un inizio di stagione ricco di soddisfazioni per Nicola Lomuscio, giovane marciatore andriese affermatosi in breve tempo, e a suon di successi, su scala nazionale.

Grinta, determinazione e fame di risultati fanno di Nicola un “allievo” dalle grandi potenzialità, seguito dalle persone giuste e con un ambizioso sogno nel cassetto.

L'atleta classe 2003 e tesserato con l'Amatori Atletica Acquaviva vince a fine gennaio la 1^ Prova del Campionato Italiano di marcia per società, percorrendo la 10 km su strada in 44:05. Il 15 febbraio, invece, il successo agli Indoor di Ancona col super crono di 21:18:64 che gli permette di diventare il terzo Allievo di sempre sui 5000m indoor dopo i colossi de Benedictis e Didoni. Non ancora soddisfatto, ci riprova una settimana dopo tra gli “Assoluti”, piazzandosi quarto e conquistando, col tempo di 20’54”38 e ben 35 anni dopo, il record italiano nella categoria Allievi.

Lo abbiamo raggiunto, per riavvolgere il nastro di questa primissima parte di 2020 e parlare assieme di presente e futuro.

«Ho conquistato il titolo italiano e sono stato molto soddisfatto -commenta Nicola- ma non aver raggiunto il record mi aveva lasciato un po' l’amaro in bocca. Ci ho riprovato una settimana dopo e ci sono riuscito. Averlo strappato ad un colosso della marcia come Giovanni De Benedictis mi rende onore».

Prosegue, nel frattempo, assieme a Pino Tortora, la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali: «Stiamo continuando ad allenarci, nonostante l’emergenza Coronavirus che mette ora in discussione la disputa di qualsiasi competizione. Dobbiamo, però, essere pronti per ogni evenienza. Con i miei allenatori ho un ottimo rapporto. Ho intrapreso insieme al prof. Tortora un cammino due anni e mezzo fa e sono molto contento dei risultati che stiamo ottenendo assieme. Ascolto anche i consigli di Vito Di Bari, atleta d’esperienza da lui allenato in passato. Faccio molto tesoro dei suoi suggerimenti».

Un mondo, quello dell’atletica leggera, che richiede sicuramente maggiori investimenti. Nicola lo sa bene e guarda a ciò con rammarico: «Ci alleniamo tra mille difficoltà e all'interno di strutture che non ci forniscono il minimo indispensabile, dagli spogliatoi ad una pista a noi dedicata. Sono tanti gli atleti che portano alto il nome di Andria nel mondo, come Pasquale Selvarolo, Antonio Lopetuso, Francesco Fortunato, Vito di Bari. Sarebbe bello praticare nella nostra città diverse specialità dell’atletica, se solo ci venissero forniti gli strumenti per farlo».

Sognar, di certo, non costa nulla. Ed ecco che Nicola ci confida un desiderio: «Il mio sogno è sempre stato vincere il titolo italiano, un obbiettivo che adesso ho raggiunto. Mi piacerebbe tanto arrivare in Nazionale. Non so cosa il futuro mi riserverà, ma lo spero. A luglio sono in programma gli Europei di Marcia under 18. Mi auguro di conquistare la maglia azzurra».