La Fidelis ferma l'intera attività sportiva di prima squadra e giovanili

E’ arrivato il momento della grande responsabilità da parte di tutti. Per questo la SSD Fidelis Andria ha deciso di fermare tutta l’attività, dalla prima squadra sino al settore giovanile, a data da destinarsi a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha modificato gli obblighi per l’emergenza Coronavirus.

Tutti i tesserati della Fidelis, dunque, resteranno nei propri domicili seguendo scrupolosamente le ordinanze e le precauzioni mentre sarà varato un programma personalizzato, da parte dello staff tecnico e dal preparatore atletico, per gli allenamenti quotidiani. Tutti assieme in un grande sforzo comune per vincere anche questa importante sfida.